Российский транспортный корабль проследовал через Черноморские проливы в Сирию
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Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник: © Фото : Sasha Krotov
Стамбул. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Контейнеровоз "Спарта", вышедший из Новороссийска с военным грузом для Сирии, в воскресенье проследовал через Черноморские проливы в Средиземноморье, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии прохождения судна по проливу Босфор.
По их данным, корабль, способный перевозить не менее 450 большегрузных контейнеров, направляется на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.
В текущем месяце через Черноморские проливы с грузом в Сирию прошли также большие десантные корабли ВМФ России "Ямал", "Минск", "Александр Отраковский" и транспортное судно вспомогательных сил флота "Кызыл-60".
По сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).
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27.11.2017
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