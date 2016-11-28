Российский транспортный корабль проследовал через Черноморские проливы в Сирию



Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.

Источник: © Фото : Sasha Krotov Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.Источник: © Фото : Sasha Krotov

Стамбул. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Контейнеровоз "Спарта", вышедший из Новороссийска с военным грузом для Сирии, в воскресенье проследовал через Черноморские проливы в Средиземноморье, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии прохождения судна по проливу Босфор.

По их данным, корабль, способный перевозить не менее 450 большегрузных контейнеров, направляется на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

В текущем месяце через Черноморские проливы с грузом в Сирию прошли также большие десантные корабли ВМФ России "Ямал", "Минск", "Александр Отраковский" и транспортное судно вспомогательных сил флота "Кызыл-60".

По сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).