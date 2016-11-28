Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российский транспортный корабль проследовал через Черноморские проливы в Сирию

28.11.2017 Интерфакс-АВН 127 0
0
Понравилась новость?
 0
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник: © Фото : Sasha Krotov

Стамбул. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Контейнеровоз "Спарта", вышедший из Новороссийска с военным грузом для Сирии, в воскресенье проследовал через Черноморские проливы в Средиземноморье, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии прохождения судна по проливу Босфор.

По их данным, корабль, способный перевозить не менее 450 большегрузных контейнеров, направляется на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

В текущем месяце через Черноморские проливы с грузом в Сирию прошли также большие десантные корабли ВМФ России "Ямал", "Минск", "Александр Отраковский" и транспортное судно вспомогательных сил флота "Кызыл-60".

По сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
БДК 775

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 09:06
  • 16
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 28.11 09:03
  • 2
Начало пусков "Ангары" с Восточного запланировано на 2021 год
  • 28.11 08:57
  • 1
Внимание! В воздухе "Премьер"
  • 28.11 08:15
  • 2
Маск испугался делающего сальто робота
  • 28.11 07:39
  • 34
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 28.11 07:29
  • 28
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 28.11 07:10
  • 26
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 28.11 06:19
  • 5
Кудрин считает, что в России взят курс на сокращение военных расходов
  • 28.11 05:48
  • 1
"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов
  • 28.11 05:39
  • 65
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 28.11 05:35
  • 1
Предложение Путина по Украине — это очередная ловушка для Трампа
  • 28.11 05:33
  • 1
Подводников спасут модифицированные "Дельфины"
  • 28.11 05:33
  • 1
Данные сравнительных испытаний автоматов для экипировки "солдата будущего"
  • 28.11 05:26
  • 32
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 28.11 05:24
  • 1
В лесах на Дальнем Востоке "выжили" почти четыре тысячи контрактников
другие обсуждаемые темы