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Командно-штабные машины поступили в воинскую часть РХБ защиты в Приамурье

28.11.2017 Интерфакс-АВН 121 0
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Р-145БМА
Командно-штабная машина (КШМ) Р-145БМА.
Источник: http://huntsmanblog.ru/

Благовещенск. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Новые командно-штабные машины связи на базе модернизированного бронетранспортера поступили в воинскую часть радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Амурской области.

"Командно-штабные машины Р-145БМ-1 оснащены передовыми средствами связи, позволяющими осуществлять передачу данных по закрытым каналам. Машина способна вести связь в движении и на плаву. Благодаря встроенной системе ГЛОНАСС машина обеспечивает автоматическое определение местоположение на электронных картах местности", - сообщает пресс-служба ВВО.

С помощью наружных видеокамер техника способна вести круговое наблюдение за окружающей обстановкой и выводить информацию на рабочие места экипажа.

Модернизированный бронетранспортер БТР-60 ПУМ имеет более мощный двигатель КАМАЗ-7403 и меньшую массу, что обеспечивает большую маневренность. Бронетранспортер способен развивать скорость до 100 км/ч по шоссе и 60 км/ч по грунтовым дорогам.
27.11.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Продукция
БТР-60
Глонасс-М
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КАМАЗ
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