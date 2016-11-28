Бельгийские истребители проведут тренировки в воздушном пространстве Эстонии
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Бельгийский F-16 над Прибалтикой.
Источник: Belgian Air Force
Таллин. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) истребители F-16 ВВС Бельгии проведут на будущей неделе тренировочные полеты на низкой высоте.
Самолеты совершат так называемые бреющие полеты на высоте не ниже 500 футов (152 метра) и будут держаться вдали от населенных пунктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.
Как пояснили в главном штабе Сил обороны, государства НАТО выделяют для учений и тренировок, в том числе и для полетов на низкой высоте, определенные части своего воздушного пространства. В Эстонии полеты совершаются по согласованию с департаментом авиации и АО "Обслуживание авиационного сообщения".
Четыре истребителя ВВС Бельгии F-16 прибыли в Эстонию 5 сентября на четыре месяца в порядке ротации для охраны воздушного пространства стран Балтии. Они сменили авиаотряд ВВС Испании, пилоты которого летали на F-18 Hornet.
Согласно решению Совета НАТО, ВВС страны альянса с 29 марта 2004 года приступили к охране воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, не имеющих своих истребителей.
Кроме размещенных на авиационной базе Эмари (Amari) самолетов Бельгии, на литовской авиабазе Шауляй размещен с 30 августа и отряд истребителей США F-15.
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27.11.2017
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