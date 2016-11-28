В Приамурье введут режим повышенной готовности перед запуском ракеты с Восточного
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Безопасность будут обеспечивать около 400 человек и 85 единиц техники
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введут в понедельник в Амурской области в связи с запуском ракеты на космодроме Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Официально режим функционирования "Повышенная готовность" для всех служб Амурской областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС будет введен в 18:00 местного времени (12:00 мск) 27 ноября", - сказали в ведомстве.
Безопасность при запуске ракеты "Союз-2.1б" будут обеспечивать около 400 человек, а также 85 единиц техники, в том числе четыре вертолета.
Второй пуск ракеты с Восточного намечен на 28 ноября. "Союз-2.1б" выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М". На декабрь этого года с космодрома предварительно намечен еще один пуск ракеты "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус".
Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
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27.11.2017
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