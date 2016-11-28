Yomiuri: Токио хочет принять участие в проекте окололунной станции



Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Власти Японии надеются, что это укрепит конкуретноспособность страны в космической отрасли

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность участия в международной программе по созданию окололунной станции (Deep Space Gateway) и благодаря этому получить возможность в 2020-х годах отправлять на Луну своих астронавтов. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri.

Переговоры по этому проекту ведутся уже несколько лет. Программа предполагает создание станции на орбите Луны, с помощью которой можно будет вести исследования на поверхности спутника Земли, а в будущем использовать ее в качестве промежуточной базы при отправке миссий на Марс. В сентябре о сотрудничестве в этом проекте договорились главы космических агентств России и США. Как сообщали ТАСС в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия", российская сторона в качестве своего вклада может создать транспортную систему, а также шлюзовой модуль.

Правительство Японии надеется, что, если страна примет участие в проекте, это даст ей возможность отправлять своих астронавтов в составе пилотируемых исследовательских миссий на поверхность Луны, а также укрепит конкурентоспособность Токио в космической отрасли. Со своей стороны Япония может предложить технологические решения, к примеру фильтры для очистки воды и воздуха на станции, а также наработки в области системы стыковки транспортных кораблей. Кроме того, Токио может предложить создание кораблей, которым предстоит совершать посадку непосредственно на поверхность спутника Земли, а также исследовательских аппаратов, которые будут передвигаться по Луне и осуществлять забор проб путем бурения, пишет газета.

Впрочем конкретных переговоров на эту тему Токио пока не ведет, ее главным партнером в космической сфере являются США, все детали планируется обсуждать уже после назначения директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Япония с 1988 года принимает участие в проекте Международной космической станции (МКС), на ней побывало шесть японских астронавтов. В 2008 году в составе американского сегмента к МКС был пристыкован лабораторный модуль "Кибо", разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Токио тратит ежегодно на свое участие в проекте станции около 40 млрд иен (порядка $360 млн).