Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Yomiuri: Токио хочет принять участие в проекте окололунной станции

28.11.2017 ТАСС 88 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Власти Японии надеются, что это укрепит конкуретноспособность страны в космической отрасли

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность участия в международной программе по созданию окололунной станции (Deep Space Gateway) и благодаря этому получить возможность в 2020-х годах отправлять на Луну своих астронавтов. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri.

Переговоры по этому проекту ведутся уже несколько лет. Программа предполагает создание станции на орбите Луны, с помощью которой можно будет вести исследования на поверхности спутника Земли, а в будущем использовать ее в качестве промежуточной базы при отправке миссий на Марс. В сентябре о сотрудничестве в этом проекте договорились главы космических агентств России и США. Как сообщали ТАСС в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия", российская сторона в качестве своего вклада может создать транспортную систему, а также шлюзовой модуль.

Правительство Японии надеется, что, если страна примет участие в проекте, это даст ей возможность отправлять своих астронавтов в составе пилотируемых исследовательских миссий на поверхность Луны, а также укрепит конкурентоспособность Токио в космической отрасли. Со своей стороны Япония может предложить технологические решения, к примеру фильтры для очистки воды и воздуха на станции, а также наработки в области системы стыковки транспортных кораблей. Кроме того, Токио может предложить создание кораблей, которым предстоит совершать посадку непосредственно на поверхность спутника Земли, а также исследовательских аппаратов, которые будут передвигаться по Луне и осуществлять забор проб путем бурения, пишет газета.

Впрочем конкретных переговоров на эту тему Токио пока не ведет, ее главным партнером в космической сфере являются США, все детали планируется обсуждать уже после назначения директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Япония с 1988 года принимает участие в проекте Международной космической станции (МКС), на ней побывало шесть японских астронавтов. В 2008 году в составе американского сегмента к МКС был пристыкован лабораторный модуль "Кибо", разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Токио тратит ежегодно на свое участие в проекте станции около 40 млрд иен (порядка $360 млн).
26.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
Проекты
Луна
Марс
МКС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 09:06
  • 16
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 28.11 09:03
  • 2
Начало пусков "Ангары" с Восточного запланировано на 2021 год
  • 28.11 08:57
  • 1
Внимание! В воздухе "Премьер"
  • 28.11 08:15
  • 2
Маск испугался делающего сальто робота
  • 28.11 07:39
  • 34
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 28.11 07:29
  • 28
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 28.11 07:10
  • 26
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 28.11 06:19
  • 5
Кудрин считает, что в России взят курс на сокращение военных расходов
  • 28.11 05:48
  • 1
"Черная смерть": самые яркие операции русских морпехов
  • 28.11 05:39
  • 65
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 28.11 05:35
  • 1
Предложение Путина по Украине — это очередная ловушка для Трампа
  • 28.11 05:33
  • 1
Подводников спасут модифицированные "Дельфины"
  • 28.11 05:33
  • 1
Данные сравнительных испытаний автоматов для экипировки "солдата будущего"
  • 28.11 05:26
  • 32
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 28.11 05:24
  • 1
В лесах на Дальнем Востоке "выжили" почти четыре тысячи контрактников
другие обсуждаемые темы