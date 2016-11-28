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Отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Индонезию

28.11.2017 ТАСС 99 0
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БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото
БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ

Во время визита тихоокеанцы посетят исторические места региона, также запланированы спортивные соревнования российских и индонезийских военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник прибыл с неофициальным визитом в Индонезию, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в Индонезию. Российские корабли ошвартовались у причала порта Танджунг Приок в Северной Джакарте. После постановки кораблей отряда к причалу состоялось организационное совещание с принимающей стороной", - сообщил Воскресенский.

Во время визита, который продлится до 30 ноября, местные жители смогут посетить российские корабли. Также запланированы спортивные соревнования российских и индонезийских военнослужащих, автобусные экскурсии для тихоокеанцев по историческим местам региона.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
пр. 1155
ТОФ

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