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Норвежское судно присоединится к поискам подлодки "Сан-Хуан"

28.11.2017 РИА Новости 86 0
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Фотография субмарины Сан-Хуан пропавшей субмарины Сан-Хуан на ограде военно-морской базы в Мар-дель-Плата, Аргентина. 20 ноября 2017
Фотография субмарины Сан-Хуан пропавшей субмарины Сан-Хуан на ограде военно-морской базы в Мар-дель-Плата, Аргентина. 20 ноября 2017.
Источник: © AP Photo / Vicente Robles

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Норвежское судно Sophie Siem с американской мини-субмариной на борту начнет поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" в 17.00 GMT (20.00 мск), заявил РИА Новости начальник по безопасности порта города Комодоро-Ривадавия Марсело Гауто.

"Планируется, что (судно - ред.) выйдет в 17.00 GMT", - заявил Гауто.

Ранее отправление судна с мини-субмариной на борту из Комодоро-Ривадавия в район поисков было назначено на вечер субботы, но отложено из-за сильного ветра, скорость которого в районе порта достигала порядка 50 километров в час. Отмечалось, что именно эта мини-субмарина способна спасти подводников, если "Сан-Хуан" будет обнаружен на глубине до 650 метров. У нее есть возможность поднять на поверхность за один раз 16 человек.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Энрике Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
27.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Аргентина
Норвегия
Россия
США

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