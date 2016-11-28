Россия и ОАЭ рассмотрят пакет проектов в гражданской промышленности
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
АБУ-ДАБИ, 26 ноя - РИА Новости. Россия и ОАЭ планируют рассмотреть пилотный пакет перспективных совместных проектов в гражданской промышленности на заседании специальной группы межправкомиссии в начале 2018 года, сообщил в воскресенье во время российско-эмиратского бизнес-форума министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Россия и ОАЭ параллельно решают задачу сокращения зависимости своих экономик от сырьевых товаров, исходя из этого, особый акцент мы должны сделать на развитии партнерства в высокотехнологическом секторе, в связи с чем хотел бы отметить важность подписания с ОАЭ соглашения о научно-технической и производственной кооперации предприятий гражданских отраслей промышленности. Пилотный пакет перспективных кооперационных проектов мы рассчитываем рассмотреть на заседании отдельной рабочей группы межправкомиссии в начале следующего года", - сказал Мантуров.
По его словам, заседание рабочей группы пройдет в первой половине следующего года в России.
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26.11.2017
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