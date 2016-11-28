Турция ожидает от США прекращения военной поддержки сирийских курдов



Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG) в городе Ракка, Сирия. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Bulent Kilic Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG) в городе Ракка, Сирия. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Bulent Kilic

АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Анкара ожидает, что Вашингтон прекратит военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG) и восстановит сотрудничество со своими истинными партнерами в регионе, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу сообщил, что президент США Дональд Трамп заверил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана по телефону, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Ранее Эрдоган обвинял США в том, что они помогают силам YPG "не только оружием, но и персоналом".

"С самого начала мы говорили, что США совершают ошибку, сотрудничая с родственными PПK YPG в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Наш друг и союзник каждый раз говорил нам, что это необходимость, других вариантов нет. Теперь, когда ИГ ликвидирован, эта необходимость исчезла. Рассчитываем, что США прекратят поставки оружия YPG и восстановят связи с реальными союзниками и партнерами в регионе", - заявил Йылдырым на пресс-конференции перед вылетом с визитом в Великобританию, комментируя заявление Трампа об отказе Вашингтона от дальнейших поставок оружия YPG.

Он добавил, что в ходе визита в Великобританию намерен обсудить с британским премьером Терезой Мэй итоги российско-турецко-иранского саммита по Сирии в Сочи, региональные проблемы и двухсторонние отношения, а также встретиться с представителями британских деловых кругов.