Япония соболезнует США после гибели трех военных при крушении самолета С-2
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Токио. Япония. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТОКИО, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью трех американских военнослужащих в авиакатастрофе военно-транспортного самолета С-2 и подтвердил намерение укреплять двусторонний военный альянс, говорится в распространенном в понедельник сообщении японского МИД.
"Мы исполнены решимостью укреплять союзнические узы Японии и США, и наряду с этим вместе сотрудничать для защиты мира и безопасности в регионе", - подчеркивается в послании Абэ в адрес Трампа.
По данным МИД Японии, министр иностранных дел страны Таро Коно также направил соболезнования госсекретарю США Рексу Тиллерсону, главе Пентагона Джеймсу Мэттису и командующему американскими войсками в Тихом океане адмиралу Гарри Харрису.
Как объявило ранее командование ВМС США, 22 ноября палубный самолет С-2, на котором находились 11 человек, вылетел с атомного авианосца "Рональд Рейган" и упал в Тихий океан к югу от Японии. Предполагается, что причиной катастрофы мог стать выход из строя двигателей.
Авианосец "Рональд Рейган" в Филиппинском море был задействован в совместных американо-японских военных учениях.
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27.11.2017
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