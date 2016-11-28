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Япония соболезнует США после гибели трех военных при крушении самолета С-2

28.11.2017 РИА Новости 104 0
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Токио. Япония. Архивное фото
Токио. Япония. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ТОКИО, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью трех американских военнослужащих в авиакатастрофе военно-транспортного самолета С-2 и подтвердил намерение укреплять двусторонний военный альянс, говорится в распространенном в понедельник сообщении японского МИД.

"Мы исполнены решимостью укреплять союзнические узы Японии и США, и наряду с этим вместе сотрудничать для защиты мира и безопасности в регионе", - подчеркивается в послании Абэ в адрес Трампа.

По данным МИД Японии, министр иностранных дел страны Таро Коно также направил соболезнования госсекретарю США Рексу Тиллерсону, главе Пентагона Джеймсу Мэттису и командующему американскими войсками в Тихом океане адмиралу Гарри Харрису.

Как объявило ранее командование ВМС США, 22 ноября палубный самолет С-2, на котором находились 11 человек, вылетел с атомного авианосца "Рональд Рейган" и упал в Тихий океан к югу от Японии. Предполагается, что причиной катастрофы мог стать выход из строя двигателей.

Авианосец "Рональд Рейган" в Филиппинском море был задействован в совместных американо-японских военных учениях.
27.11.2017
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Страны
США
Филиппины
Япония
Продукция
c-2
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения

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