ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшей подлодке



Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Uncredited Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Uncredited

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Причиной взрыва на борту пропавшей подлодки "Сан-Хуан" могла быть высокая концентрация водорода, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода", - сказал Бальби на пресс-конференции.

Он добавил, что версий о том, почему мог скопиться водород, пока нет.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека.

Ранее ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Замглавреда журнала Министерства обороны "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин отмечал в интервью РИА Новости, что взрыв торпеды не мог полностью уничтожить субмарину.