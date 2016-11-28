ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшей подлодке
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Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Uncredited
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Причиной взрыва на борту пропавшей подлодки "Сан-Хуан" могла быть высокая концентрация водорода, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
"Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода", - сказал Бальби на пресс-конференции.
Он добавил, что версий о том, почему мог скопиться водород, пока нет.
Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека.
Ранее ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Замглавреда журнала Министерства обороны "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин отмечал в интервью РИА Новости, что взрыв торпеды не мог полностью уничтожить субмарину.
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27.11.2017
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