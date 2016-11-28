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Американский эсминец заметили в Черном море

28.11.2017 РИА Новости 122 0
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Американский эсминец USS James E. Williams. Архивное фото.
Американский эсминец USS James E. Williams. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" вошел в Черное море, сообщает турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через Босфор.

"Джеймс Уильямс" прошел через Босфор, направляясь в Черное море, спустя девять дней после захода в Джидду в Саудовской Аравии и патрулирования в Красном море.

Эсминец типа "Арли Берк", оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, не входит в состав какого-либо соединения. Цель текущего семимесячного плавания корабля - обеспечивать военное присутствие США.

Эскадренные миноносцы типа "Арли Берк", к которому относится "Джеймс Уильямс", имеют на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев этого типа составляет 337 человек.

В воскресенье 19 ноября в Черное море вошел фрегат ВМС Франции типа La Fayett, построенный по технологии "стелс". Источник в силовых структурах Крыма заявил, что корабль засекли станции слежения Черноморского флота.
27.11.2017
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