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Впечатляющие цифры. Как министерство национальной обороны Польши повышает потенциал армии

24.11.2017 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 143 0
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Leopard 2A4
Личный состав 1-й Варшавской танковой бригады польской армии проводит занятия на одном из первых танков Leopard 2A4, поступивших в это соединение из состава польской 34-й бронекавалерийской бригады. Весола (Варшава), апрель 2017 года.
Источник: Jane's

В течение последних двух лет министерство национальной обороны Польши заключило 250 договоров на модернизацию Войска Польского общей стоимостью в 3,6 млрд долларов.


Среди крупнейших сделок, реализация которых значительно повышает оборонный и наступательный потенциал польской армии, можно назвать контракты на модернизацию 128 танков “Леопард 2A4”, поставку 64-х автоматических самоходных минометов “Рак”, 6 батарей зенитных ракетно-артиллерийских комплексов “Пилица”, 1300 ракет для ЗРК “Попрад”, 1000 ПТУР “Спайк”, а также 6 судов технического обеспечения “Холовник”.


Благодаря министерству национальной обороны удалось спасти судоверфи ВМС, на нужды которых было выделено 222,8 млн. злотых из которых почти 80% для судоверфей крупнейшего холдинга военно-промышленного комплекса “Польской оружейной группы”. Это позволит польским предприятиям оборонной промышленности восстановить международные позиции. К слову, в прошлом году в прошлом году доходы группы выросли на 11,1 млн. долларов.


На модернизацию польского ВПК за последние два года выделено более 125 млн долларов. Значительная часть денежных средств инвестирована в продукцию компаний “Хута Сталева Воля”, “ПИТ Радвар”, а также для закупки нового оборудования для производителя стрелкового оружия механического завода “Тарнув”.


Кроме того, с предприятием “Хута Сталева Воля” заключен контракт на покупку 96 155-мм самоходных гаубиц “Краб” стоимостью более чем 1,25 млрд долларов. Это крупнейший заказ для польского ВПК с 1989 года. Первые экземпляры СГ уже переданы на вооружение 11-го артиллерийского полка.


Контракт на покупку 64 120-мм автоматических самоходных минометов “Рак” на шасси БТР “Росомаха” и 32 КШМ оценивается в 279 млн долларов. Первые элементы ротного огневого модуля самоходных минометов “Рак” производитель “Хута Сталева Воля” передал в июне 2017 года 17-ой механизированной бригаде, а элементы второго модуля – 12-ой механизированной бригаде. Очевидно, что поддерживая национальный ВПК, оборонное ведомство не только повышает потенциал армии, но и улучшает состояние национальной экономики, которая, к слову, год от года показывает стабильный рост.


Кроме того, в текущем году заключен крупнейший с 1989 года контракт на 139 млн долларов для покупки стрелкового оружия, который планируется реализовать до 2020 года. В его рамках первая партия из 53 тыс. автоматов “Грот” в ближайшее время поступит в войска.


Среди достижений польского военного ведомства необходимо упомянуть подписанное соглашение на поставку американских УР класса “воздух-земля” JASSM-ER, получение Войском Польским модернизированных вертолетов “Анаконда” и самоходных штурмовых мостов “Даглезия”.


Однако одним из самых значимых событий стало то, что министерство национальной обороны разработало проект изменений в закон о модернизации и финансировании Войска Польского, который предусматривает рост расходов на оборону. Закон принят сеймом 15 сентября и планирует увеличение военного бюджета с 2% до 2,5% от ВВП в 2030 году.


Николай Астровский
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
JASSM
Leopard-2
Проекты
2020-й год

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