Закупки в ОПК-2017: стандартизация, мотивация, кооперация



Закупки в ОПК-2017.

Источник: http://www.rosinform.ru Закупки в ОПК-2017.Источник: http://www.rosinform.ru

14 ноября 2017 года состоялась Пятая Всероссийская конференция «Закупки в оборонно-промышленном комплексе». Главной темой мероприятия стала специфика закупок для обеспечения гособоронзаказа и модернизации предприятий ОПК с учетом отраслевых особенностей.

Мероприятие прошло при поддержке коллегии ВПК России, Госдумы, Минобороны, Минфина, Минпромтора, Минобрнауки, ФАС и Федерального казначейства.

4500 способов закупки

Замглавы коллегии ВПК России Олег Бочкарев на открытии конференции отметил, что это мероприятие является рабочей площадкой, на которой вырабатываются решения, которые выходят в жизнь. Так на прошлой конференции в 2016 году были озвучены идеи по развитию конкурентных процедур и решению проблемы «подставных» компаний. Они фактически демпинговали на закупках в интересах заранее «назначенного» победителя. Сейчас эта проблема практически решена, изменения в законодательство внесены.

На прошлой конференции в 2016 году были озвучены идеи по развитию конкурентных процедур и решению проблемы «подставных» компаний. Они фактически демпинговали на закупках в интересах заранее «назначенного» победителя. Сейчас эта проблема практически решена

Олег Бочкарев обратил внимание участников, что сегодня сохраняется большой разрыв, который нужно проходить от начала заключения контракта до начала реальных работ по гособоронзаказу. Почти 95 процентов причин срыва ГОЗ – позднее заключение контрактов.

Интересен состав специалистов по закупкам, работающих в ОПК. По информации Олега Бочкарева, в сфере закупок работают: 41 процент – специалисты с техническим образованием, 31 процент – экономисты, 21 процент – юристы, а оставшиеся 7 процентов – имеют образование от военного до музыкального.

95 % причин срыва ГОЗ – позднее заключение контрактов.

Такой разнообразный состав специалистов порождает множество различных трактовок закупочных процедур. Поэтому крайне важна их стандартизация – сегодня для закупки одно и того же объекта существует более 4500 способов.

Мотивационная модель цены

Замруководителя ФАС России Максим Овчинников презентовал мотивационную модель госрегулирования цен в сфере ГОЗ. Модель должна повысить эффективность закупок, а также обеспечить более управляемую кооперацию. Механизм начнет действовать с начала 2018 года и установит долгосрочные правила формирования цен на основе индексации ранее установленной цены с гарантией сохранения экономии предприятию ОПК.

ФАС ожидает, что мотивационная модель создаст как новые стимулы к оптимизации производства и снижению затрат, так и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

ФАС ожидает, что мотивационная модель создаст как новые стимулы к оптимизации производства и снижению затрат, так и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

Основными методами определения цен на продукцию по ГОЗ будут три следующих метода. Если есть возможность сопоставить с товарами на рынке, то цена не выше рыночной. В случае, когда сравнимая рыночная продукция отсутствует – тогда затратный метод. А если сравнимая рыночная продукция отсутствует, но уже ранее применялся затратный метод – индексация всей цены или статей затрат.

Максим Овчинников считает, что на работу с поставщиками это повлияет следующим образом.

Прежде всего – возрастают стимулы развивать поставщиков и повышать конкуренцию между ними. Это первое.

Второе: возрастают риски возникновения административных барьеров.

Третье и четвертое: необходимо переходить на длинные контракты с кооперацией и развивать инструменты хеджирования рисков по рыночным позициям покупных комплектующих.

Отказ от кооперации

Руководитель аналитического центра «Эксперт 275» Елена Гончарук выделила 7 проблем контрактации в сфере гособоронзаказа.

Первая и главная проблема контрактации – отказ участников кооперации по ГОЗ от заключения контрактов на условиях расчетов на спецсчета в уполномоченных банках.

Первая и главная проблема контрактации – отказ участников кооперации по ГОЗ от заключения контрактов на условиях расчетов на спецсчета в уполномоченных банках.

Вторая – совмещение порядка закупок по нормам 223-ФЗ (или 44-ФЗ-для ФГУП) с требованиями и ограничениями, предусмотренными положениями 275-ФЗ: сроки, риск-ориентированный подход к оценке поставщиков и соблюдение должной осмотрительности при выборе соисполнителя работ – получателя средств ГОЗ.

Третья – Опережающие закупки. Контрактация с участниками кооперации работ до этапа размещения ГОЗ-2018.

Четвертая – неурегулированность оптовых закупок (консолидированных поставок) для исполнения предприятием производственной программы по ГОЗ.

Пятая – неоднозначность толкования целевого расходования средств ГОЗ. У каждого контрольного органа свой подход к оценке правомерности использования средств, поступающих на спецсчета.

Шестая – финансовая дисциплина на всех уровнях кооперации.

Седьмая – различные требования по обеспечению исполнения госконтракта в рамках банковского и казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ.

Учет санкционного давления

Завершая пленарную часть конференции Олег Бочкарев подвел черту под выступлениями экспертов.

Работа над развитием законодательства в сфере закупок должна идти с учетом санкционного давления

По мнению замглавы комиссии ВПК России, работа над развитием законодательства в сфере закупок должна идти с учетом санкционного давления. Это и ограничение, и вызов, стимул для импортозамещения и поддержки отечественных производителей.

Второе: назрела острая необходимость в разработке новых правовых актов, учитывающих длительный технологический цикл продукции и закупки в рамках диверсификации ОПК.

Третье и на чем необходим особый акцент – применение технологий «маркетплейс» и информсистемы промышленности Минпромторга России.

Денис Журенков