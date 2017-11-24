СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27



Истребитель СУ-27.

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Истребитель СУ-27.Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

В авиационном дизайне довольно часто говорят о "заимствовании технологий", но это отнюдь не значит, что речь идет о "подделках", как говорят некоторые военные фанаты. Вместо этого под "заимствованием технологий" имеется в виду, что проводится изучение "импортированных" авиационных технологий, затем они объединяются с собственными наработками и, наконец, разрабатываются эффективные решения.

Однако при разработке проекта Су-27 не только широко использовались успешные советские технологии, но и передовые американские разработки, добытые по специальным каналам. Эти технологии, с которыми советские специалисты раньше не сталкивались, заставили их шире посмотреть на мир.

В 1977 году "ОКБ Сухого" получило два полностью укомплектованных американских самолета: легкий штурмовик A-37B в апреле и легкий истребитель F-5E Tiger II в октябре. Эти самолеты были переданы Советскому Союзу после завершения войны во Вьетнаме в 1976 году.

После того, как НИИ ВВС СССР провел испытания на этих самолетах, чтобы получить максимальную пользу от них, было решено использовать их в качестве исследовательских самолетов для всех учреждений авиационной промышленности СССР. Таким образом, советские конструкторы могли бы исследовать американские технологии.

К этому моменту специалисты "ОКБ Сухого" уже получили и изучили кабину разломанного истребителя-бомбардировщика F-111A, а также некоторые детали истребителя F-4 "Фантом-2", но это был первый раз, когда им удалось изучить истребители США в отличном состоянии.

С 1978 года конструкторы "ОКБ Сухого" вместе со специалистами из Центрального аэрогидродинамического института провели полномасштабные статические испытания истребителя F-5E и тщательно изучили конструкцию, компоненты и всю систему этого американского самолета, что послужило источником некоторых идей для разработки истребителя Су-27.

На самом деле, истребители F-5E не являются истребителями первой линии вооруженных сил США. Вместо этого они были созданы для продажи на тот момент союзникам Соединенных Штатов, поэтому их боеспособность нельзя назвать выдающейся. Однако такой не выдающийся с точки зрения США самолет вызвал невероятное потрясение у специалистов "ОКБ Сухого", а также значительно поспособствовал разработке истребителей Су-27.

Давайте посмотрим, какие части истребителя Су-27 созданы с использованием технологий, применявшихся для создания истребителя F-5E:

1. В кабине Су-27 была установлена модульная приборная панель, а также рамы приборной панели и оптическая фильтрация света в кабине (сходные с находившимися в F-5E);

2. Изучив F-5E, советские специалисты сконструировали фиксированный пластиковый зажим для жгута проводов.

3. После изучения подвесок на F-5E, была разработана собственная подвеска с фиксированным узлом, в конце концов, был создан дизайн беззазорной пусковой установки для Су-27.

4. Был изучен замок фиксированного положения двигателя F-5E, но эта конструкция не использовалась для двигателя Су-27, но была применена при проектировании замка с расширенным положением основного шасси.

5. Способ жесткого крепления гидравлического рулевого механизма не только повышает безопасность системы, но и уменьшает вес и геометрию истребителя Су-27.

Некоторые технологии из вышеупомянутых истребителя F-4 и истребителя-бомбардировщика F-111A также использовались при создании Су-27.

Например, для маневрирующих предкрылок Су-27 используется та же конструкция присоединения к шарнирной оси, что и у истребителя F-4; способ установки модульной панели, используемый в F-111A, также применялся для Су-27.

После окончания исследовательских работ министерство авиационной промышленности провело выставку в цехе "ОКБ Сухого" для показа истребителей F-5E и запчастей. С апреля 1979 года по конец 1979 года выставку посетили более 850 специалистов в области советской авиации.

Говоря об истребителях F-5, Китай также получил два полностью укомплектованных истребителя. Один из них, истребитель F-5A, был подарен Вьетнамом, а другой был двухместным боевым тренировочным самолетом F-5F, попавшим в Китай во время восстания Хуан Чжичэна. Помимо этого был еще F-5E, который пилотировал участник восстания, Линь Сяньшунь. Самолет потерял курс и разбился, пилот катапультировался и выжил.

Эти американские истребители, возможно, также сыграли определенную роль в содействии развитию наших военных самолетов.

Sina.com, Китай