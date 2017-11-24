СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27
|
|
Истребитель СУ-27.
Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо
В авиационном дизайне довольно часто говорят о "заимствовании технологий", но это отнюдь не значит, что речь идет о "подделках", как говорят некоторые военные фанаты. Вместо этого под "заимствованием технологий" имеется в виду, что проводится изучение "импортированных" авиационных технологий, затем они объединяются с собственными наработками и, наконец, разрабатываются эффективные решения.
Однако при разработке проекта Су-27 не только широко использовались успешные советские технологии, но и передовые американские разработки, добытые по специальным каналам. Эти технологии, с которыми советские специалисты раньше не сталкивались, заставили их шире посмотреть на мир.
В 1977 году "ОКБ Сухого" получило два полностью укомплектованных американских самолета: легкий штурмовик A-37B в апреле и легкий истребитель F-5E Tiger II в октябре. Эти самолеты были переданы Советскому Союзу после завершения войны во Вьетнаме в 1976 году.
После того, как НИИ ВВС СССР провел испытания на этих самолетах, чтобы получить максимальную пользу от них, было решено использовать их в качестве исследовательских самолетов для всех учреждений авиационной промышленности СССР. Таким образом, советские конструкторы могли бы исследовать американские технологии.
К этому моменту специалисты "ОКБ Сухого" уже получили и изучили кабину разломанного истребителя-бомбардировщика F-111A, а также некоторые детали истребителя F-4 "Фантом-2", но это был первый раз, когда им удалось изучить истребители США в отличном состоянии.
С 1978 года конструкторы "ОКБ Сухого" вместе со специалистами из Центрального аэрогидродинамического института провели полномасштабные статические испытания истребителя F-5E и тщательно изучили конструкцию, компоненты и всю систему этого американского самолета, что послужило источником некоторых идей для разработки истребителя Су-27.
На самом деле, истребители F-5E не являются истребителями первой линии вооруженных сил США. Вместо этого они были созданы для продажи на тот момент союзникам Соединенных Штатов, поэтому их боеспособность нельзя назвать выдающейся. Однако такой не выдающийся с точки зрения США самолет вызвал невероятное потрясение у специалистов "ОКБ Сухого", а также значительно поспособствовал разработке истребителей Су-27.
Давайте посмотрим, какие части истребителя Су-27 созданы с использованием технологий, применявшихся для создания истребителя F-5E:
1. В кабине Су-27 была установлена модульная приборная панель, а также рамы приборной панели и оптическая фильтрация света в кабине (сходные с находившимися в F-5E);
2. Изучив F-5E, советские специалисты сконструировали фиксированный пластиковый зажим для жгута проводов.
3. После изучения подвесок на F-5E, была разработана собственная подвеска с фиксированным узлом, в конце концов, был создан дизайн беззазорной пусковой установки для Су-27.
4. Был изучен замок фиксированного положения двигателя F-5E, но эта конструкция не использовалась для двигателя Су-27, но была применена при проектировании замка с расширенным положением основного шасси.
5. Способ жесткого крепления гидравлического рулевого механизма не только повышает безопасность системы, но и уменьшает вес и геометрию истребителя Су-27.
Некоторые технологии из вышеупомянутых истребителя F-4 и истребителя-бомбардировщика F-111A также использовались при создании Су-27.
Например, для маневрирующих предкрылок Су-27 используется та же конструкция присоединения к шарнирной оси, что и у истребителя F-4; способ установки модульной панели, используемый в F-111A, также применялся для Су-27.
После окончания исследовательских работ министерство авиационной промышленности провело выставку в цехе "ОКБ Сухого" для показа истребителей F-5E и запчастей. С апреля 1979 года по конец 1979 года выставку посетили более 850 специалистов в области советской авиации.
Говоря об истребителях F-5, Китай также получил два полностью укомплектованных истребителя. Один из них, истребитель F-5A, был подарен Вьетнамом, а другой был двухместным боевым тренировочным самолетом F-5F, попавшим в Китай во время восстания Хуан Чжичэна. Помимо этого был еще F-5E, который пилотировал участник восстания, Линь Сяньшунь. Самолет потерял курс и разбился, пилот катапультировался и выжил.
Эти американские истребители, возможно, также сыграли определенную роль в содействии развитию наших военных самолетов.
Sina.com, Китай
|
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.07.2017 Даже муха не пролетит
10.07.2017 Изменяемая стреловидность. Зачем российские самолеты "поджимают" крылья
23.01.2015 Щит для Тегерана
09.04.2014 Оптические «глаза» истребителей
16.08.2013 Южнокорейский тендер. ВВС желают приобрести F-35
01.09.2011 Крылатый леопард из поднебесной
21.01.2011 Су-27: 40 лет лучшему российскому истребителю
12.01.2011 Бросок «Яростного дракона»
|
ss19
453
|
№1
24.11.2017 03:27
Мда, когда китайцы начинают обвинять в плагиате, это выглядит по крайней мере странно.
|
+3Сообщить модератору
|
askme
262
|
№2
24.11.2017 04:40
Такое количество бреда в одном месте....
А ничего, что планеры совершенно на разных технологиях сделаны с аэродинамической точки зрения?)) А ничего, что янки двухкилевое хвостовое оперение истребителя у Миг-25 слямзили? И при этом в Китае в это время еще в набедренных повязках под стол ходили, чугуний в домашних домнах варили, да на советские технологии молились массово...
Вот из-за таких-вот опусов и нельзя Китай технологической сверхдержавой считать. Дух не тот. Подпорченный))
|
+1Сообщить модератору
|
просто экспл
3880
|
№3
24.11.2017 05:49
мрак , и что за тело такое выдало ?
и через какое отверстие ?
я понимал когда могли бы сказануть что Су-27 содран с Ф-15 (хотя правильнее было бы сказать что Ф-15 содран с Миг-25) , но не с Ф-5 же .
это етить вообще самолеты разных классов и разного технологического уровня .
а бред что с Ф-5 там содрали как заклепки по другому клепать , так это не "СССР использовал ДИЗАЙН американского самолета" , афтырь йолупень даже не знает что такое дизайн самолета и чем он отличается от некоторых технологических моментов .
и если на жигуль поставить тормозные диски от мерса , то жигуль мерсом не становится .
и кстати не факт что про заклепки и прочее вообще правда .
ну и как уже писали выше , не Китаю че то там про копирование выть .
уж чье рыльце в пушку больше всех на этой планете , так это у них .
хотя такими статьями они пытаются оправдать сами себя , мол не только мы такие , так все поступают .
|
+1Сообщить модератору