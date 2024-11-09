Никто не сможет помешать Трампу начать ядерную атаку



Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 2 августа 2017 года.

Источник: Senior Airman Ian Dudley/U.S. Air Force/Reuters Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 2 августа 2017 года.Источник: Senior Airman Ian Dudley/U.S. Air Force/Reuters

Не существует никаких значительных ограничений, которые могли бы помешать Дональду Трампу начать превентивную ядерную атаку

Комиссия Сената США по международным отношениям в ходе публичных слушаний выслушала доклад генерала американских ВВС Роберта Келера (Robert Kehler), ранее возглавлявшего Стратегическое командование ВВС США, бывшего заместителя министра обороны Брайана МакКеона (Brian McKeon) и Питера Д. Фивера (Peter D. Feaver), профессора политологии Университета Дьюка о принципах регулирования работы органов, обеспечивающих ядерную безопасность. Эта тема не поднималась уже 41 год, хотя президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обладает полномочиями отдать приказ, не требующий ничьего одобрения, на запуск межконтинентальных баллистических ракет против иностранного противника, развязав, таким образом, термоядерную войну. В частности, Комиссия Сената по международным отношениям разбирала вопрос полномочий законодательных и исполнительных органов в сфере использования стратегических активов. Комиссия отметила, что не существует никаких значительных ограничений власти главнокомандующего, которые помешали бы ему распорядиться о нанесении превентивного удара с помощью термоядерных боеголовок.

Стратегическая позиция Соединенных Штатов

Американская система сдерживания строится на арсенале, способном отразить любое применение ядерного оружия, это доктрина Взаимного гарантированного уничтожения. Доктрина теоретически задумана не для предотвращения или отражения нападения при помощи обычного оружия, она также не предусматривает применения химического и биологического оружия. В основе этой позиции лежит принцип, что ни у одного противника не будет никаких разумных возможностей для того, чтобы уничтожить весь ядерный арсенал Соединенных Штатов и избежать страшной карательной атаки в ответ. Непогрешимость фигуры президента США подразумевает, что он рассудителен и обладает способностью точного анализа. В качестве жизненно важной части ядерного сдерживания США Дональд Трамп может без объявления войны дать распоряжение нанести превентивный ядерный удар (First Strike) или карательный удар (Second Strike) в ответ на обнаружение вражеских ядерных боеголовок в воздухе или при возникновении неотвратимой опасности для жизни американского народа. Вывод: не существует ограничения для потенциального использования ядерной силы.

Судный день

Многие процедуры использования стратегических активов засекречены. Однако для того чтобы система сдерживания вызывала доверие, общественности известны некоторые ключевые детали, и любой противник может представить себе вероятный риск. Принцип сдерживания основан на равновесии между малым количеством распространяемой информации и сведениями, являющимися военной тайной. Открытой информации должно быть достаточно, чтобы напугать врага.

Как издается приказ о запуске ядерного оружия

Командование ядерной триадой требует собранности, трезвости, умеренности, наличия дипломатических способностей и понимания технологий, которыми владеет сторона противника. Не существует вето на приказ президента США о начале ядерной атаки. Вскоре после принесения президентской клятвы Дональд Трамп принял участие в секретном брифинге, проводимом исключительно для каждого нового президента США, о процедуре приказа о начале ядерной атаки. Потенциально это последняя обязанность президента, в чьей власти - применить коды для запуска, которые Пентагон постоянно обновляет. Целью брифинга является не наглядная иллюстрация ядерной стратегии (8010-12), целей или последствий применения ядерного оружия: он организуется для того, чтобы гарантировать точное понимание процедуры отдачи приказа о ядерной атаке в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Брифинг проводится для того, чтобы обеспечить гарантированно быстрое реагирование при особой ситуации - обнаружении вражеских боеголовок в воздухе. В случае начала вражеской атаки у президента Соединенных Штатов будет всего несколько минут, чтобы проконсультироваться с главными советниками в своей администрации перед изданием приказа о начале ответной термоядерной атаки. Эта процедура задумана для того, чтобы позволить и гарантировать цепочке командования немедленный полноценный ответ.

Чемоданчик весом приблизительно 45 килограммов (Ядерный чемоданчик президента США) называют также Football, он напоминает обычный деловой портфель и транспортируется обычно кем-то из высших должностных лиц. Благодаря ему президент Соединенных Штатов может в любой момент приказать приступить к запуску ракет "земля-земля" Minuteman или ракет Trident с подводных лодок класса "Огайо", которые всегда находятся в море. Президенту передается "печенье" - такое название оно получило из-за характерного хруста, слышном при надломе. Это пластиковая карточка, содержащая все заранее напечатанные коды, позволяющие идентифицировать главнокомандующего вооруженных сил в Национальном военном командном центре. 45-килограммовый чемодан гарантирует полную связь со всеми тремя доступными ядерными опциями. Коды Трампа не транслируются пусковым установкам ракет, бомбардировщикам и подводным лодкам: они позволяют только идентифицировать президента, когда он дает Пентагону приказ о запуске ракет.

Представитель военно-морского флота США заносит "ядерный чемоданчик президента" на борт президентского самолета. Источник: © AP Photo, Alex Brandon

В ядерном чемоданчике задействованы различные системы безопасности для аутентификации президента. Другие коды аутентификации, разработанные Агентством национальной безопасности, остаются в распоряжении Пентагона и еще в семи местах, которые держатся в секрете: они активизируются только в иерархическом порядке в случае смерти президента США. Ни один военный не может осуществить запуск по собственному желанию без аутентификации главнокомандующего. После процедуры проверки президентских кодов Пентагон отправляет при помощи сообщения о действиях в чрезвычайной обстановке приказы подразделениям, ответственным за запуск ядерного оружия. "Принцип четырех глаз" исключает случайное применение ядерного оружия. Двое военных, охраняющих единственные ключи к панели управления, должны договориться относительно предварительно отформатированных кодов, которые в нетронутом виде поступают в центр управления всеми вооруженными силами или в другие командные пункты после превентивного вражеского нападения. В сообщении говорится также о типе ядерной опции, избираемой президентом. Если вдруг спутники не зафиксируют никакого запуска с платформы, то вследствие принципа резервирования его зафиксируют другие подразделения. Таким образом всегда обеспечивается глобальное стратегическое покрытие, благодаря которому невозможно потерять в море целый стратегический флот.

Способность Трампа нанести "Первый удар" как конституционный вопрос

Система сдерживания всегда будет включать в себя некоторую степень неопределенности или неуверенности. Дело не совсем в том, что будет сделано в качестве ответных мер, а в том, что сделают, как только будут выпущены ракеты. Некоторые законодатели хотели бы добиться, чтобы превентивная атака, или Первый удар, была привязана к объявлению войны Конгрессом, в последний раз так было во Вторую мировую войну. По закону президент Соединенных Штатов Америки как главнокомандующий уполномочен использовать весь военный арсенал страны. Конгресс может предложить законопроект и включить в цепочку командования, регулирующую превентивное нападение, также одобрение министра обороны, что также станет своеобразным проявлением принципа "четырех глаз".

Однако будет трудно разграничить оборонительное и атакующее применение силы, при этом с точки зрения Пентагона под сомнением окажется законная природа приказа о нападении, изданного главнокомандующим.

Непогрешимость президента Соединенных Штатов

Президент Соединенных Штатов в любой момент может приказать приступить к запуску около 1930 боеголовок (в том числе из наземного и подводного стратегического резерва) из 7000 имеющихся. В России к запуску готовы 1790 боеголовок из 7290. Не существует никакой возможности вето на приказ о запуске, изданный президентом Соединенных Штатов. Если министр обороны, получающий и удостоверяющий приказ о запуске после проверки кодов главнокомандующего, откажется его выполнять, президент всегда может снять его с должности. Этот механизм известен как Национальный военный совет. Министр обороны США может выразить свое несогласие, но не наложить вето. Существует также возможность, когда ключевые политические фигуры объявляют о том, что президент не способен исполнять свои обязанности, при этом для запуска ядерной атаки достаточно восьми-десяти минут. Таким образом, Конгресс хочет изменить именно условие непогрешимости президента при решении о нанесении первого удара и связанную с ним цепочку командования.

Сущность превентивного удара

Принцип превентивного удара основан на упреждающей самозащите. В соответствии с действующей доктриной цель превентивного удара США - нейтрализовать определенную угрозу, не непосредственную, не сомнительную, а способную нанести невероятый ущерб. Однако именно это восприятие может запустить предупреждающие параметры самозащиты.

Временной промежуток для издания приказа об карательном ударе составляет несколько минут, учитывая саму сущность превентивного удара. Россия не располагает геостационарной системой предупреждающей сигнализации с инфракрасными лучами. Пока на орбите размещены только два из 12 спутников, которые в будущем составят созвездие предупреждающей сигнализации. Москва полагается главным образом на наземные сигнализационные радары, способные зафиксировать американскую ракетную атаку. Исходя из того, что эти радары не способны "видеть" происходящее за пределами горизонта, у России будет немногим менее 15 минут, чтобы радары зафиксировали летящие ракеты. В Соединенных Штатах время для предупреждающей тревоги при фиксации превентивного удара со стороны России оценивается приблизительно в 30 минут. Процедура запуска термоядерных боеголовок, таким образом, структурирована так, чтобы позволить главнокомандующему принять решение за несколько минут.

Ракеты армии США на острове Окинава. Источник: © РИА Новости

Любые предварительные требования (разрешение Конгресса или официальное законодательное голосование) помешает американским ядерным силам вовремя отреагировать. Процедура создана, чтобы гарантировать непрерывность управления, в то время как власть, распределенная по иерархической лестнице, при приказе о запуске, всегда индивидуальна. Установленный протокол принимает, по сути дела, отсутствие реального контроля и равновесия, однако у американских военнокомандующих есть неотъемлемое право отказаться выполнять любой приказ, который они считают незаконным. По крайней мере, на бумаге это так. Стратегический план 8010-12 поясняет, что удары наносятся при соблюдении законов о вооруженном конфликте, а любые военные действия должны быть пропорциональны угрозе, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Разумеется, все это - только теория. Стоит подчеркнуть, что без явных доказательств враждебных намерений президент Соединенных Штатов для начала ядерной атаки должен требовать одобрения Конгресса, однако в стратегическом плане 8010-12 подобное условие отсутствует. Комиссия Сената США по международным отношениям еще раз подчеркнула трудности с приведением в равновесие связанной с ядерным оружием власти президента при помощи политики, которая бы ограничивала эту власть.

Стратегический план 8010-12

Оперативный план Стратегического командования США 8010 обрисовывает потенциальные сценарии, в которых предусмотрено применение ядерного оружия. Он был обновлен в 2012 году и должен быть рассекречен в 2022.

В разделе под названием "Характеристика проблемы" читаем, что "… после окончания холодной войны международная ситуация изменилась. Глобальная оборона сталкивается с продолжительными конфликтами, постоянными переменами, огромными трудностями и масштабной неуверенностью. В то время как возникают динамические волнения в пространстве и киберпространстве, традиционные угрозы национальной безопасности продолжают исходить от суверенных государств, получающих оружие массового поражения".

В оперативном плане 8010-12 речь идет о враге X. В частности, упоминаются Россия и Китай, которые "не представляют неминуемой угрозы для американцев".

Оперативный план 8010-12 - это очень простой текст, отражающий глобальное видение ситуации, текст для стратегического применения различными потенциальными противниками, располагающими ядерным арсеналом или стремящимися его получить.

"Быстрая эволюция технологий и широкая доступность военного потенциала в гражданской сфере снизили стоимость создания оружия и сделали доступными новые его виды. Разные страны получили доступ к новому функционалу, который в прошлом они бы не смогли получить без значительных инвестиций. Конкуренция суверенных государств по-прежнему создает серьезные трудности для национальной безопасности".

В этом документе подчеркивается "необходимость для американской политической воли использовать стратегические силы, если система сдерживания вдруг не сработает". Мы не раз анализировали потенциал американской ядерной триады, однако в представленном общественности стратегическом плане о нем речи не идет, если не считать информации, ограничивающейся одним-единственным абзацем:

"Цель ясна: использовать систему, соответствующую задаче уничтожения вражеского потенциала и его главного решающего аппарата, чтобы прекратить враждебные действия".

Принцип сдерживания основан на равновесии между скудной распространяемой информацией и информацией, находящейся под прикрытием военной тайны. Этого достаточно, чтобы испугать врага. Пороги терпимости обозначены, но в оперативном плане 8010 подчеркивается, что "президент может отдать приказ Стратегическому командованию отреагировать на враждебные действия или на неизбежную угрозу".

Нет никаких ограничений для потенциального применения ядерного оружия

"Применение любого оружия, кинетического или иного, должно отвечать фундаментальным принципам права в вооруженных конфликтах в соответствии с критериями пропорциональности. Несмотря на военную необходимость, надо избегать ненужных страданий и риска ошибок. Вот принципы, которые необходимо принять к рассмотрению во время разработки и воплощения подобных планов".

Помимо разнообразных интерпретаций, в оперативном плане 8010-12 не уточняется, как ядерный ответ может быть пропорциональным. В конце концов, несмотря на далекое расстояние, Соединенные Штаты предусматривают возможность использования бесконечного стратегического арсенала в ответ на традиционное или ядерное нападение. В оперативном плане 8010 предусмотрены разнообразные возможности ядерной или традиционной атаки. Последние остаются засекреченными. Оперативный план 8010 - это стратегический план, включающий в себя разнообразные элементы национальной власти для осуществления давления и достижения стратегических результатов в противостоянии с определенными противниками.

Ошибка при расшифровке сообщений

Возможно, это самый важный (и усиленно скрываемый) раздел всего стратегического плана. Здесь сообщается о рисках ошибок при расшифровке сообщений неприятеля.

"Командующие должны проводить постоянную культурную оценку определенной стратегии коммуникации. Вне зависимости от этого все опции должны быть готовы к применению".

Пропорциональный ответ

Это стратегическое понятие. "После оценки угрозы дается пропорциональный ответ, способный при этом остановить военную волю и приказы врага". Однако пропорционального ответа, как только будет отдан приказ о применении ядерного оружия, не существует. Это принцип, которым необходимо руководствоваться при непосредственной оценке в условиях войны.

Понятие пропорциональности применяется исключительно к выбору используемых боеголовок. По приблизительным расчетам, баллистические подводные лодки перевозят по 890 боеголовок. Мягкая линия подразумевает применение 506 боеголовок W76/Mk4A по 100 килотонн. Жесткая линия говорит о применении 384 тяжелых боеголовок W88/MK5 по 455 килотонн.

Франко Якк (Franco Iacch)

Il Giornale, Италия