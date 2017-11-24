Россия создает очень странное оружие — подводные межконтинентальные баллистические ракеты



Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".

Источник: © РИА Новости, Фотохост-агентство. Илья Питалев Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".Источник: © РИА Новости, Фотохост-агентство. Илья Питалев

Прежде чем Соединенные Штаты потратят триллионы долларов на создание стратегической противоторпедной обороны, давайте пристальнее взглянем на мнимое российское супероружие. Во-первых, торпеда с дальностью хода 10 тысяч километров - это уже не торпеда, а подводная межконтинентальная баллистическая ракета. Правда, настоящая МБР способна поражать цели, находящиеся на другом конце света, поскольку она вылетает в открытое космическое пространство, а затем в нужной точке возвращается на землю. Однако на океанской глубине в тысячу метров есть множество подводных гор и каньонов (одна американская атомная подлодка едва не затонула, столкнувшись с такой горой на глубине 160 метров). Каким же образом торпеда "Статус-6" проплывет 10 тысяч километров, не врезавшись при этом в какую-нибудь скалу, если у нее нет ультрасовременной системы навигации, или если за штурвал не посадят штурмана-камикадзе?

Неужели Россия объявила войну рыбе в морской пучине?

Москва утверждает, что разрабатывает ядерную суперторпеду, способную вызывать радиоактивное заражение местности на вражеском побережье, где находятся важные экономические объекты. Можно предположить, что к ним относятся и рыбные промыслы. Об этом оружии стало известно в прошлом месяце, когда российское государственное телевидение "случайно" показало фрагмент документа, который зачитывал какой-то военачальник на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В переводе Би-Би-Си сообщается, что торпеда "Статус-6" предназначена для создания обширных зон радиоактивного заражения. Запускаемая с подводной лодки торпеда способна "поражать важные экономические объекты противника в прибрежных районах и наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, в силу чего эти объекты в течение длительного времени будут непригодны для ведения военной, экономической и прочей деятельности".

Но это еще не все. В ставшем достоянием гласности документе говорится о том, что торпеда имеет дальность пуска 10 тысяч километров и глубину погружения тысяча метров. Такие торпеды будут запускать с борта новейших российских атомных подводных лодок "Белгород" и "Хабаровск".

(Впервые они появились в конце 2015 года.)

Хотя представитель правительства назвал утечку случайностью, а кадры этого документа были удалены, государственная "Российская газета" назвала "Статус-6" "гигантской торпедой, по сути роботизированной подлодкой", обладающей скоростью хода 100 узлов (185 километров в час) и оснащенной кобальтовой боеголовкой.

Это не оружие. Это трансформер.

Прежде чем Соединенные Штаты потратят триллионы долларов на создание стратегической противоторпедной обороны, давайте пристальнее взглянем на мнимое российское супероружие. Во-первых, торпеда с дальностью хода 10 тысяч километров - это уже не торпеда, а подводная межконтинентальная баллистическая ракета. Правда, настоящая МБР способна поражать цели, находящиеся на другом конце света, поскольку она вылетает в открытое космическое пространство, а затем в нужной точке возвращается на землю. Однако на океанской глубине в тысячу метров есть множество подводных гор и каньонов (одна американская атомная подлодка едва не затонула, столкнувшись с такой горой на глубине 160 метров). Каким же образом торпеда "Статус-6" проплывет 10 тысяч километров, не врезавшись при этом в какую-нибудь скалу, если у нее нет ультрасовременной системы навигации, или если за штурвал не посадят штурмана-камикадзе?

Скорость в 100 узлов - это очень много для торпеды. Американская торпеда МК-48 обладает скоростью всего лишь в 55 узлов. В этом отношении "Статус-6" больше похожа на российскую высокоскоростную ракету-торпеду "Шквал", которая движется в кавитационной полости. Однако "Шквал" и МК-48 являются тактическим оружием и предназначены для поражения кораблей на небольшом удалении. А "Статус-6" предполагается сделать стратегическим ядерным оружием. Обладая скоростью 100 узлов, она преодолеет расстояние в 6 400 километров от Мурманска до Нью-Йорка за 36 часов. Запущенная из России межконтинентальная баллистическая ракета достигнет цели всего за полчаса и даже меньше, если пуск будет произведен с борта подводной лодки, которая приблизится к восточному побережью США.

Так зачем же создавать это оружие, или даже вести разговоры о его разработке? Подсказка кроется в последнем предложении статьи в "Российской газете". Там говорится, что "Статус-6" является составной частью автоматической системы управления "Периметр", которая была создана в советский период и предназначена для нанесения ответного ракетного удара, если российское руководство погибнет в результате американского нападения. Похоже, что "Статус-6" станет оружием сдерживания, защищающим страну от американского ядерного удара. Откровенно говоря, поскольку американцам придется выбираться из-под радиоактивных обломков, которые появятся в результате удара российских МБР, ядерные торпеды будут беспокоить их меньше всего.

Но какие же именно цели будет поражать "Статус-6"? Говорят, что эта торпеда предназначена для нанесения ударов по объектам экономической инфраструктуры в прибрежных районах. Но что любопытно, она также способна создавать "мертвые" зоны радиоактивного заражения благодаря кобальтовой боеголовке, вызывающей исключительно высокий уровень радиации. Взрыва ядерной боеголовки будет достаточно для того, чтобы уничтожить портовый город или экономический центр. Однако долговременное радиоактивное заражение местности нанесет колоссальный ущерб природным ресурсам, таким как морские нефтяные месторождения и районы рыбного промысла. Так что, скорее всего, сигнал из Москвы звучит следующим образом: мы не просто разрушим ваши города, мы своим ядерным ударом уничтожим вашего тунца.

Майкл Пек, часто пишущий для The National Interest, живет в Орегоне и специализируется на вопросах обороны и истории. Его работы регулярно появляются в Foreign Policy, War Is Boring и многих других изданиях.

The National Interest, США