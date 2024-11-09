Россия потратит 2660 миллиардов (норвежских крон) на вооружения



Празднование Дня ВМФ в городах России.

Источник: © РИА Новости, Николай Хижняк Празднование Дня ВМФ в городах России.Источник: © РИА Новости, Николай Хижняк

Российская государственная программа вооружений на 2018-2025 годах предусматривает, что Россия потратит 19 триллионов рублей, то есть 2660 миллиардов норвежских крон, на свои вооруженные силы.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Это означает, что Россия продолжает существенное наращивание всего своего оборонного сектора. Особенно подводных лодок. В последние годы много внимания было уделено и сухопутным войскам, и ПВО, и стратегическим ядерным вооружениям. Помимо этого, Россия существенно нарастила уровень боеготовности и военных учений.

"Новая государственная программа вооружений почти готова. Параметры финансирования долгое время являлись предметом острой дискуссии. Сейчас согласованный объем составил 19 триллионов. Если брать не абсолютные цифры, а среднегодовое значение, нынешняя программа получается финансово сопоставимой с предыдущей", - заявил Виктор Бондарев, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

В числе крупнейших военных держав мира

Если сравнивать российскую экономику с экономикой многих стран ЕС, то впечатление она производит не слишком отрадное. ВВП составляет примерно 1,3 триллиона долларов. Это лишь немного превышает ВВП такой страны, как Испания, и составляет примерно 1/3 ВВП Германии.

Тем не менее Россия - одна из крупнейших военных держав мира. Это объясняется, в основном, двумя причинами. Во-первых, страна производит почти всю свою военную продукцию самостоятельно. Зарплаты выплачиваются в рублях, рублями расплачиваются также и за необходимые закупки, цены на сырье - тоже в рублях, а не в американских долларах. А цены в России гораздо ниже, чем в ЕС. И это значит, что Россия утроила эффект своих оборонных инвестиций по сравнению с тем результатом, который имеют страны-члены ЕС или НАТО.

Короче говоря: когда Россия может купить три танка, Германия может за ту же сумму позволить себе только один.

Как Германия, Франция и Великобритания вместе взятые

Другим фактором является то, что Россия просто-напросто тратит на оборону гораздо большую часть своего ВВП. Она тратит на вооружения 5,4% своего ВВП, в то время как Германия, если опять сравнивать с ней, - лишь 1,26%. И если основываться на таком расходовании средств, то Россия в военном отношении - гораздо более сильная страна, нежели Германия, Франция и Великобритания, вместе взятые.

"Сравнение военных бюджетов в американских долларах может ввести в заблуждение. Русские платят за свои грузовики и "Калашниковы" в рублях, в рублях же они платят и зарплату своим солдатам. Это приводит к тому, что покупательная способность у них гораздо выше", - говорит Столе Ульриксен (Ståle Ulriksen), научный сотрудник Военно-морской академии в беседе с Aldrimer.no.

И последним важным моментом может также быть то, что в России вообще существует тенденция покупать или создавать более приемлемые в денежном отношении, чем в западных странах, системы вооружений. Например, новейшие российские подводные лодки класса "Ясень" обходятся примерно в половину стоимости своих американских аналогов (класс "Вирджиния"). Точно такая же ситуация и с российскими боевыми самолетами последнего поколения (Су-57), если сравнивать их с F-35, хотя цифры и не совсем точные.

Военный бюджет несколько снизился

Русские также предупреждают, что хотят несколько снизить свои военные расходы. Впрочем, страна нередко говорила это и раньше, но на самом деле происходило наращивание вооружений.

"Уровень расходов должен привести к большей сбалансированности и компенсировать отставание последних лет. Будет создана экономическая основа для успешного развития приоритетных областей", - заявил Бондарев в интервью ТАСС.

Торстейн Корсволл (Thorstein Korsvold)

AldriMer.no, Норвегия