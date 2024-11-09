Началось исполнение контракта на поставку в войска "Терминаторов"
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин
"Уралвагонзавод (входит в госкорпорацию Ростех) начал реализацию контракта на поставку Минобороны партии боевых машин поддержки танков "Терминатор".
"Действительно, на форуме "Армия" заключен государственный контракт на поставку в интересах Минобороны России партии боевых машин поддержки танков БМПТ. Предприятие приступило к реализации данного контракта", сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель главы УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.
Как ранее сообщало агентство, в будущем году предприятие поставит российской армии свыше 10 этих боевых машин, выполненных на базе узлов и агрегатов танка Т-90А.
Как уже сообщала "РГ", в минувшем сентябре завершились боевые испытания "Терминатора". Мащина предназначена для подавления живой силы противника, вооруженной гранатометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием. "Терминатор" способен вести по противнику огонь высокой плотности и атаковать до четырех целей одновременно. БМПТ может уничтожать вражеские вертолеты и низколетящие самолеты.
Основу вооружения "Терминатора" составляют две 30-миллиметровые пушки, пулемет ПКТМ и противотанковые управляемые ракеты "Атака-Т" с лазерной системой наведения.
Кроме того, на боевой машине установлены два гранатомета АГС-17 "Пламя".
Стоит добавить, что "Терминатор" уже прошел боевые испытания во время антитеррористической операции в Сирии, где оказал мощную поддержку танковым частям сирийской армии.
После сирийской операции "Терминаторами" активно заинтересовались военные ведомства стран Ближнего Востока, в том числе, Сирии и Израиля.
Дмитрий Григорьев
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23.11.2017
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