"Абрамсы" получат "младших братьев"



Лёгкий танк М8, от которого Минобороны США отказалось в 1996 году.

Источник: warfiles.ru Лёгкий танк М8, от которого Минобороны США отказалось в 1996 году.Источник: warfiles.ru

Минобороны США вновь намерено закупить для армии лёгкие танки. Вчера, 22 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что американское военное ведомство объявило о старте программы Mobile Protected Firepower (MPF).

В Минобороны США впервые публично заговорили о программе MPF в прошлом году. Тогда военные провели несколько встреч с представителями промышленности, в рамках которых пытались выяснить уровень существующих технологий и наличие готовых разработок, а также сформулировать чёткие тендерные требования.

Вчера стало известно, что военное ведомство официально запустило программу MPF и известило компании-производители бронетехники о сроках и условиях тендера. В рамках конкурса Минобороны планирует отобрать два готовых коммерческих решения и осуществить опытную закупку прототипов лёгких танков.

Свои предложения компании должны представить до 1 апреля следующего года. В 2019 году Минобороны США выберет двух финалистов, с которыми подпишет контракты на постройку 24 прототипов (по 12 от каждой компании). По завершении испытаний будет определён победитель тендера, который должен будет построить ещё 54 опытных образца. При этом дальнейшие объёмы закупок в Минобороны пока не раскрывают.

За последние двадцать лет Минобороны США трижды пыталось создать лёгкий танк для пехоты. В 1996 году из-за недостатка финансирования была отменена программа по разработке танка M8 Armored Gun System, в 2009 году – Future Combat System. Программа Mobile Gun System, в рамках которой на базе бронетранспортёра Stryker создали колёсный танк M1128, также оказалась неудачной.