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Китайцы сделали радар "как у F-35"

24.11.2017 Warspot 196 0
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Радар KLJ-7A.
Радар KLJ-7A.
Источник: defenseworld.net

Радары с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) становятся нормой даже для сравнительно недорогих истребителей. Вчера, 22 ноября, портал defenseworld.net сообщил о том, что Научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation (CETGC) представил новую радиолокационную станцию KLJ-7A для истребителей-бомбардировщиков FC-1 Xiaolong (JF-17 Thunder).

FC-1 Xiaolong, который состоит на вооружении ВВС Пакистана под названием JF-17 Thunder, является истребителем-бомбардировщиком китайско-пакистанской разработки. Самолёт совершил первый полёт в 2003 году и спустя четыре года поступил на вооружение пакистанской армии.

В CETGC утверждают, что KLJ-7A имеет схожие характеристики с радаром, используемым в американских истребителях пятого поколения F-35. С помощью нового радара JF-17 сможет обнаруживать цели на дистанции до 170 км и будет иметь боевое преимущество над истребителями F-16 C/D и F-15 C/D базовых версий (не оснащенных радарами с АФАР).


JF-17 Thunder – истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки.
Источник: tass.ru

Радиолокационные станции с АФАР позволяют определять цели на значительно большем расстоянии, а также удерживать в поле зрения большее количество воздушных объектов. На сегодняшний день РЛС с АФАР активно применяются в новых истребителях и боевых кораблях. Кроме того, многие страны стремятся оснастить АФАР истребители четвертого поколения.
23.11.2017
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принадлежат Warspot
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
США
Продукция
F-15
F-16
F-35
FC-1
Проекты
АФАР

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