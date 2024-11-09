Китайцы сделали радар "как у F-35"



Радар KLJ-7A.

Источник: defenseworld.net Радар KLJ-7A.Источник: defenseworld.net

Радары с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) становятся нормой даже для сравнительно недорогих истребителей. Вчера, 22 ноября, портал defenseworld.net сообщил о том, что Научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation (CETGC) представил новую радиолокационную станцию KLJ-7A для истребителей-бомбардировщиков FC-1 Xiaolong (JF-17 Thunder).

FC-1 Xiaolong, который состоит на вооружении ВВС Пакистана под названием JF-17 Thunder, является истребителем-бомбардировщиком китайско-пакистанской разработки. Самолёт совершил первый полёт в 2003 году и спустя четыре года поступил на вооружение пакистанской армии.

В CETGC утверждают, что KLJ-7A имеет схожие характеристики с радаром, используемым в американских истребителях пятого поколения F-35. С помощью нового радара JF-17 сможет обнаруживать цели на дистанции до 170 км и будет иметь боевое преимущество над истребителями F-16 C/D и F-15 C/D базовых версий (не оснащенных радарами с АФАР).

JF-17 Thunder – истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки. Источник: tass.ru

Радиолокационные станции с АФАР позволяют определять цели на значительно большем расстоянии, а также удерживать в поле зрения большее количество воздушных объектов. На сегодняшний день РЛС с АФАР активно применяются в новых истребителях и боевых кораблях. Кроме того, многие страны стремятся оснастить АФАР истребители четвертого поколения.