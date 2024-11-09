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Корабли ВМФ России останутся в Средиземном море в 2018 году

24.11.2017 Известия.ru 103 0
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Источник: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В следующем году российские боевые корабли останутся в акватории Средиземного моря. В частности, в постоянном соединении ВМФ задействуют возможности Черноморского флота.

В планах на 2018 год "выполнение задач кораблями и судами флота в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", — заявил "Интерфаксу" официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Как писал iz.ru, из акватории Средиземного моря наносятся ракетные удары по боевикам в Сирии. В 2017 году в состав группировки кораблей вошли новейшие российские корветы.

 
23.11.2017
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Страны
Россия
Сирия
Проекты
ЧФ

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