Корабли ВМФ России останутся в Средиземном море в 2018 году
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Источник: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В следующем году российские боевые корабли останутся в акватории Средиземного моря. В частности, в постоянном соединении ВМФ задействуют возможности Черноморского флота.
В планах на 2018 год "выполнение задач кораблями и судами флота в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", — заявил "Интерфаксу" официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.
Как писал iz.ru, из акватории Средиземного моря наносятся ракетные удары по боевикам в Сирии. В 2017 году в состав группировки кораблей вошли новейшие российские корветы.
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23.11.2017
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