Китайские вертолеты-беспилотники прошли испытания в горах



БЛА AV500W.

Источник: www.heliweb.com БЛА AV500W.Источник: www.heliweb.com

Три беспилотных вертолета китайской разработки успешно завершили испытательные полеты на Цинхай-Тибетском нагорье. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на пресс-службу Канцелярии оборонной науки, техники и промышленности провинции Цзянси.

Летные испытания вертолета типа AV500 "Шаньчжиняо" были выполнены 31 октября на высоте 3189 м над уровнем моря. Во время испытаний воздушное судно поднялось на высоту 5006 м, установив новый рекорд среди беспилотных вертолетов отечественной разработки.

Испытательный полет вертолета типа XM20 "Чади" состоялся 9 ноября на высоте 4600 м, а полет вертолета типа AV500W "Чжаньлан" - 18 ноября на высоте 4300 м.

Все три вертолета разработаны Проектно-исследовательским институтом вертолетов при Китайской авиастроительной корпорации. Институт базируется в городе Цзиндэчжэнь провинции Цзянси.