Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК приняла Концепцию развития системы менеджмента качества до 2025 г.

24.11.2017 АвиаПорт.ru 99 0
0
Понравилась новость?
 0
ОДК
Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.
Источник: http://www.uk-odk.ru/

Москва. 23 ноября. АвиаПорт - Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) утвердила концепцию развития системы менеджмента качества (СМК) на период до 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Концепция определяет основные направления совершенствования системы и обеспечивает единый подход к созданию и функционированию СМК предприятий холдинга.

Как уточняется в пресс-релизе, главная стратегическая цель ОДК в области качества заключается в максимальном удовлетворении требований заказчиков и поставке продукции, отвечающей требованиям отечественных и международных стандартов по качеству. В ОДК пояснили, что, концепция развития СМК будет реализовываться по пяти основным направлениям: "продукция", "процессы", "персонал", "потребители" и "поставщики". "Концепция соответствует стратегии авиационного кластера "Ростеха", которая предполагает, в том числе, всестороннее развитие системы менеджмента качества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОДК сообщили, что по направлению "продукция" среди основных мероприятий концепции выделяются совершенствование корпоративной системы управления показателями качества с распространением её на уровень цехов и участков предприятий, внедрение информационных систем управления конфигурацией изделия в производстве, а также организацию проектной работы по повышению качества продукции на предприятиях. В рамках направления "процессы" ключевое значение будет иметь сертификация деятельности ОДК по производству и техническому обслуживанию авиатехники в соответствии с требованиями российских и международных авиационных правил.

Кроме того, рассказали в пресс-службе, концепция предусматривает мероприятия по внедрению корпоративной процедуры управления претензиями потребителей к качеству поставляемой продукции. Также важная роль уделяется и развитию компетенций персонала ОДК в области качества. В частности, запланировано создание информационной системы управления компетенциями персонала в области качества, а также внедрение корпоративных учебных программ по качеству и сертификации производственной деятельности.

В пресс-службе напомнили, что в июле текущего года ОДК прошла сертификацию в центре сертификации "Ростех-Сертификат" и подтвердила соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству, испытаниям, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации продукции.


Мария Ситкина
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АвиаПорт.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Проекты
Военные учения
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.11 08:10
  • 49
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 24.11 08:03
  • 9
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 24.11 07:58
  • 6
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 24.11 07:52
  • 34
Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России
  • 24.11 07:48
  • 2
Разговор об «Эффективном производстве 4.0» в Сколково.
  • 24.11 07:42
  • 16180
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:57
  • 106
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.11 06:45
  • 3
«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276
  • 24.11 06:40
  • 57
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 24.11 06:22
  • 75
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 24.11 05:55
  • 17
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 24.11 05:54
  • 4
СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27
  • 24.11 05:29
  • 27
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 24.11 05:15
  • 2
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 24.11 05:14
  • 3
Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
другие обсуждаемые темы