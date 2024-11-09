ОДК приняла Концепцию развития системы менеджмента качества до 2025 г.



Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.

Источник: http://www.uk-odk.ru/ Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.Источник: http://www.uk-odk.ru/

Москва. 23 ноября. АвиаПорт - Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) утвердила концепцию развития системы менеджмента качества (СМК) на период до 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Концепция определяет основные направления совершенствования системы и обеспечивает единый подход к созданию и функционированию СМК предприятий холдинга.

Как уточняется в пресс-релизе, главная стратегическая цель ОДК в области качества заключается в максимальном удовлетворении требований заказчиков и поставке продукции, отвечающей требованиям отечественных и международных стандартов по качеству. В ОДК пояснили, что, концепция развития СМК будет реализовываться по пяти основным направлениям: "продукция", "процессы", "персонал", "потребители" и "поставщики". "Концепция соответствует стратегии авиационного кластера "Ростеха", которая предполагает, в том числе, всестороннее развитие системы менеджмента качества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОДК сообщили, что по направлению "продукция" среди основных мероприятий концепции выделяются совершенствование корпоративной системы управления показателями качества с распространением её на уровень цехов и участков предприятий, внедрение информационных систем управления конфигурацией изделия в производстве, а также организацию проектной работы по повышению качества продукции на предприятиях. В рамках направления "процессы" ключевое значение будет иметь сертификация деятельности ОДК по производству и техническому обслуживанию авиатехники в соответствии с требованиями российских и международных авиационных правил.

Кроме того, рассказали в пресс-службе, концепция предусматривает мероприятия по внедрению корпоративной процедуры управления претензиями потребителей к качеству поставляемой продукции. Также важная роль уделяется и развитию компетенций персонала ОДК в области качества. В частности, запланировано создание информационной системы управления компетенциями персонала в области качества, а также внедрение корпоративных учебных программ по качеству и сертификации производственной деятельности.

В пресс-службе напомнили, что в июле текущего года ОДК прошла сертификацию в центре сертификации "Ростех-Сертификат" и подтвердила соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству, испытаниям, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации продукции.

Мария Ситкина