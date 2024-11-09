Путин о возможных внешних ограничениях для ОПК: нужно продумать меры



Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя - РИА Новости. Необходимо продумать меры реагирования на возможное появление новых внешних ограничений для российского ОПК, просчитать соответствующие риски, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно просчитать и риски, негативные последствия от возможного применения имеющихся и появления новых внешних ограничений. Важно продумать и заблаговременно предпринять необходимые меры, позволяющие отреагировать на подобную ситуацию, причем, отреагировать быстро, с тем, чтобы никакого ущерба от этого возможного внешнего влияния не было", - сказал Путин на встрече, завершающей серию совещаний по военным вопросам.