Путин о возможных внешних ограничениях для ОПК: нужно продумать меры
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя - РИА Новости. Необходимо продумать меры реагирования на возможное появление новых внешних ограничений для российского ОПК, просчитать соответствующие риски, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно просчитать и риски, негативные последствия от возможного применения имеющихся и появления новых внешних ограничений. Важно продумать и заблаговременно предпринять необходимые меры, позволяющие отреагировать на подобную ситуацию, причем, отреагировать быстро, с тем, чтобы никакого ущерба от этого возможного внешнего влияния не было", - сказал Путин на встрече, завершающей серию совещаний по военным вопросам.
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23.11.2017
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