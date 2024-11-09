Более 180 судов вспомогательного флота построят для ВС России



Головной построенный АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск) для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер модернизированного проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") с заводским номером 01408 на заводских ходовых испытаниях. На верхнем снимке катер выполняет буксировку буксира-толкача ОТ-2032.

Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел» Головной построенный АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск) для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер модернизированного проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") с заводским номером 01408 на заводских ходовых испытаниях. На верхнем снимке катер выполняет буксировку буксира-толкача ОТ-2032.Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел»

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 180 судов вспомогательного флота планируется построить для нужд Вооруженных сил России до 2028 года, сообщил руководитель департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ генерал-майор Александр Ярошевич.

"Девять судов вспомогательного флота будут переданы судостроительными предприятиями в этом году и доставлены флотам. С 2018 по 2020 год планируется построить 30 судов. Всего же до 2028 года планируется построить 186 судов вспомогательного флота, что позволит довести долю современных судов до 93%", - сказал он на сборах руководящего состава системы материально-технического обеспечения войск.

Ярошевич сообщил, что в 2017 году военные суда вспомогательного флота перевезли более 340 тысяч тонн различных грузов, пройдя более 500 тысяч морских миль.