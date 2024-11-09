Более 180 судов вспомогательного флота построят для ВС России
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Головной построенный АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск) для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер модернизированного проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") с заводским номером 01408 на заводских ходовых испытаниях. На верхнем снимке катер выполняет буксировку буксира-толкача ОТ-2032.
Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел»
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 180 судов вспомогательного флота планируется построить для нужд Вооруженных сил России до 2028 года, сообщил руководитель департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ генерал-майор Александр Ярошевич.
"Девять судов вспомогательного флота будут переданы судостроительными предприятиями в этом году и доставлены флотам. С 2018 по 2020 год планируется построить 30 судов. Всего же до 2028 года планируется построить 186 судов вспомогательного флота, что позволит довести долю современных судов до 93%", - сказал он на сборах руководящего состава системы материально-технического обеспечения войск.
Ярошевич сообщил, что в 2017 году военные суда вспомогательного флота перевезли более 340 тысяч тонн различных грузов, пройдя более 500 тысяч морских миль.
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23.11.2017
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