Уверенный взгляд в будущее



Корпорация Ростех. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Корпорация Ростех. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Десять лет назад был подписан Федеральный закон о создании Госкорпорации Ростех

23 ноября 2007 года Владимир Путин подписал Федеральный закон № 270-ФЗ о создании Государственной корпорации Ростех. За первое десятилетие своей работы Корпорация добилась высоких показателей деятельности, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и новые вызовы геополитической обстановки. Сегодня Ростех продолжает демонстрировать стабильный рост и уверенно смотрит в будущее.

Спасение промышленных гигантов

На протяжении десяти лет Ростех ведет целенаправленную работу по совершенствованию корпоративного управления холдинговыми компаниями. За это время были созданы новые совместные предприятия и проведена оптимизация существующих производств. Спасение промышленных гигантов России является, пожалуй, главным достижением деятельности Корпорации.

В 2009 году в состав Госкорпорации вошли 443 организации, 148 из которых находились в предкризисном и кризисном состоянии, 28 - в стадии банкротства, 17 - не осуществляли деятельность, а еще 27 были близки к утрате имущества. Благодаря Ростеху удалось решить проблемы ведущих предприятий в стране.

Конвейер АвтоВАЗа. Источник: auto.tsn.ua

К примеру, в 2009 году на грани банкротства находился АВТОВАЗ - крупнейший автопроизводитель в Восточной Европе. Ростехом была разработана антикризисная программа, в которой главный упор был сделан на партнерство с лидерами мирового автомобилестроения - Renault и Nissan. Сегодня продукция АВТОВАЗа лидирует по продажам в России, производитель наращивает экспорт машин в ближнее и дальнее зарубежье.

Для развития другого российского автогиганта - КАМАЗа, чьи грузовики становились победителями ралли "Дакар" более десятка раз, Ростех избрал стратегическое партнерcтво c крупнейшим немецким концерном Daimler. В разгар кризиса была разработана программа, благодаря которой КАМАЗу удалось повысить эффективность управления и модернизировать производство.

Существенные инвестиции привлечены в разработку полезных ископаемых, инфраструктурные проекты, в создание авиационной техники, радиоэлектронику, системы вооружения, фармацевтику и другие сферы деятельности.

В развитии многих проектов решающее значение приобрели механизмы частно-государственного партнерства, в несколько раз повышающие эффективность инвестиций и бизнес-процессов.

В 2013 году благодаря стратегическому партнерству с частными инвесторами началась масштабная программа преобразований в крупнейшем оружейном концерне "Калашников". Сегодня "Калашников" активно развивает новые направления в производстве и экспорте, занимаясь судостроением, робототехникой, созданием мотоциклетной техники и др.

Курс на информационную открытость

В декабре 2012 года Корпорация провела ребрендинг: были обновлены все составляющие - наименование, логотип, слоган, визуальная презентация в медиапространстве. Новый сайт Госкорпорации стал доступен на семи языках, появились аккаунты в социальных сетях. К 2014 году Ростех уверенно вышел в лидеры медиарейтинга, заняв первое место среди российских госкорпораций по количеству и качеству упоминаний в СМИ.

Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017. Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Сейчас Ростех активно продолжает курс на информационную открытость. За эти годы удалось значительно повысить представленность и узнаваемость Корпорации в информационном поле. По оценке швейцарской консалтинговой компании Assessa, стоимость бренда Ростеха составляет более 30 млрд рублей, а в мировом информационном поле Корпорация ассоциируется с такими понятиями, как "инновации", "результативность", "известность" и "надежность".

Главный капитал - люди

На протяжении десяти лет Госкорпорации удалось сохранять положительную динамику роста финансовых показателей, модернизировать производство. Выручка Корпорации в 2016 году достигла рекордных 1,266 трлн рублей. За этими цифрами стоит, прежде всего, труд почти полумиллионного штата сотрудников.

Ростех и его предприятия улучшают условия труда: на финансирование корпоративных социальных программ только в 2017 году было направлено 7,7 млрд рублей. В то же время ежегодно растет средняя заработная плата сотрудников: в 2009 году она составляла 17 тыс. рублей, а в 2016 году - 44 тыс. рублей.

Заботясь о повышении производительности труда, Корпорация большое внимание уделяет инвестициям в человеческий капитал и подготовке молодых специалистов. Ростех активно взаимодействует с вузами, учреждениями среднего профессионального образования. На базе крупнейших университетов и институтов созданы и поддерживаются 258 базовых кафедр, реализующих более 400 образовательных программ в интересах промышленности.

Госкорпорация на протяжении десяти лет традиционно поддерживает различные мероприятия для будущих инженеров: конкурс среди студентов отраслевых вузов "IT-Прорыв", проект для талантливых детей "Сириус", Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ". Корпорация также развивает сотрудничество с международным движением WorldSkills, направленное на повышение стандартов подготовки профессиональных кадров, и стала генеральным спонсором национальных чемпионатов WorldSkills Hi-Tech.

Новая стратегия развития: от "железа" к интеллекту

Принятая в 2011 году Стратегия развития до 2020 года во многом была реализована досрочно: в период 2011-2014 годов была завершена основная стадия консолидации активов и формирования ключевых холдинговых компаний. Профильные активы были отделены от непрофильных. Был сформирован Фонд инновационного и инвестиционного развития Корпорации.

В связи с этим в 2015 году Ростех актуализировал Стратегию развития с десятилетней перспективой и амбициозными показателями роста выручки - 17% в год.

Первым шагом в рамках обновленной Стратегии стало объединение холдингов в отраслевые кластеры, а также создание института индустриальных директоров. Важной задачей в среднесрочной перспективе стало наращивание производства гражданской продукции. В 2016 году объем производства такой продукции вырос на 11% и составил 374 млрд рублей. Прогнозируемая выручка от реализации гражданской продукции в 2017 году - 470 млрд рублей.

Стенд российской госкорпорации Ростех. Архивное фото. Источник: © РИА Новости . Михаил Воскресенский

Согласно новой Стратегии структура выручки к 2025 году должна существенно измениться - доля гражданской продукции достигнет 50%. Целевым ориентиром стало создание новых продуктов для быстрорастущих рынков, таких как электроника, информационные технологии, автоматизация, робототехника, инновационные материалы, медицинское оборудование.

Цифровое будущее

Сегодня Ростех уверенно смотрит в будущее и реагирует на технологические вызовы нового времени. В частности, Госкорпорация принимает активное участие в инициированной государством "цифровизации" российской экономики.

Уже сегодня на предприятиях Корпорации выпускаются сотни продуктов с цифровой составляющей, и их доля в общем объеме выручки постоянно растет. Речь идет не только об отдельно взятых устройствах и технологиях, но и о комплексных решениях - таких как "умный" город, промышленный интернет, телемедицина, электронное образование. Эти проекты интегрируют сотни ИТ-решений и продуктов, производимых предприятиями Корпорации. Результатом должно стать безусловное лидерство Ростеха в российской цифровой экономике.

"Мы хотим не догонять, а создать себе место в новом технологическом укладе, который формируется буквально на наших глазах. В перспективе Ростех станет ядром технологического, а значит, и экономического развития страны. К 2035 году Ростех рассчитывает стать глобальным игроком на высокотехнологичных рынках, подобно Samsung, Siemens и GE, а также стать мировым лидером как минимум в двух-трех сегментах. Основными драйверами роста Корпорации будут операционная эффективность, трансфер технологий между военной и гражданской сферами, быстрорастущие рынки, эффективный маркетинг и продвижение", - заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Государственная корпорация "Ростех" планомерно реализует комплекс мер, предусмотренных Стратегией-2025, для достижения целевых показателей, выполняя при этом свою главную миссию - повышение качества жизни людей через создание высокотехнологичных "умных" продуктов.