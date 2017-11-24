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Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии

24.11.2017 bmpd.livejournal.com 236 3
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Как сообщили министерство обороны Индии и индийско-российское совместное предприятие BrahMos Aerоspace, 22 ноября 2017 года состоялся первый практический испытательный пуск разработанной BrahMos Aerоspace сверхзвуковой ракеты BrahMos-A (теперь также именуется BrahMos Air Launched Cruise Missile - ALCM) с истребителя Су-30МКИ ВВС Индии. Полет истребителя был осуществлен с аэродрома индийской государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике. Успешный пуск был произведен по морской мишени в Бенгальском заливе.

Первый практический испытательный пуск сверхзвуковой ракеты BrahMos-A с истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, 22.11.2017 (с) ВВС Индии

Ракета BrahMos-A, создаваемая в интересах ВВС Индии с 2008 года при активном российском участии совместно СП BrahMos Aerospace и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) министерства обороны Индии, имеет стартовую массу около 2,5 тонн и является несколько облегченным вариантом ракеты BrahMos корабельного и наземного базирования. Ракета BrahMos-А предназначена для поражения как морских. так и наземных целей. Заявленная официальная дальность ракеты составляет 290 км.

Первый демонстрационный полет истребителя Су-30МКИ ВВС Индии с массо-габаритным макетом ракеты BrahMos-А состоялся в Насике 25 июня 2016 года, а 7 октября 2016 года состоялся первый сброс массо-габаритного макета ракеты BrahMos-A с истребителя Су-30МКИ.

К настоящему времени на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация Иркут" для испытаний BrahMos-A были модифицированы два индийских истребителя Су-30МКИ, а в дальнейшем ВВС Индии планируют модернизировать на предприятии HAL в Насике на несения этих ракет 48 строевых самолетов Су-30МКИ.

Еще в октябре 2012 года комитет по безопасности правительства Индии одобрил закупку для ВВС "более 200" ракет BrahMos-A на сумму около 6 тысяч кроров рупий (около 936 млн долл). 13 ноября 2017 года на авиасалоне в Дубае российский вице-президент СП BrahMos Aerospace Александр Максичев заявил, что поставки серийных ракет BrahMos-A ВВС Индии должны быть начаты с января 2018 года.

BrahMos Aerospace является совместным предприятием российского АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (сейчас входящего в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и DRDO, и действует с 1998 года. Ракета BrahMos, поставляемая СП BrahMos Aerospace, является деривацией российской противокорабельной ракеты 3М55 "Оникс" ("Яхонт") разработки АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения".

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с подвешенным опытным образцом сверхзвуковой ракеты BrahMos-A. Насик (Индия), 22.11.2017 (с) BrahMos Aerospace

Видео:
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
Су-30
Су-30МК
Х-61 Яхонт
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
HAL
ИАЗ
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
NANOBOT
980
№1
24.11.2017 02:53
Как называется российский аналог этой ракеты? На ум приходит что-то из Х-22, но это не для сушек. По сути, дешевая замена отобранным у ВМФ Ту-22М с Х-22/32 для борьбы с АУГ.
0
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RU
beka1
1236
№2
24.11.2017 05:10
Для борьбы с АУГ дальность катастрофически мала...
-1
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RU
askme
262
№3
24.11.2017 05:14
Хорошая дальность. И у Гарпунов, и у Х-35 и у других ПКР дальность меньше на неск. десятков км. То есть она тактически оправдана на сегодняшний день.
0
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