Одобрена поставка американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Грузию

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 20 ноября 2017 года сообщило, что 17 ноября направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Грузии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin из наличия армии США. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 75 млн долл.

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в Вируском пехотном батальоне 1-й пехотной бригады сухопутных войск Эстонии, март 2016 года (с) министерство обороны Эстонии

В поставку войдут 72 переносные пусковые установки СLU серии Block 1 (в том числе две для использования в качестве источника запчастей) и 410 противотанковых управляемых ракет Javelin, а также десять тренажеров BST и 70 учебных выстрелов.

Генеральным подрядчиком по поставке выступит совместное предприятие Javelin корпораций Raytheon и Lockheed Martin, которое произведет предпродажную подготовку пусковых установок и ракет из наличия армии и министерства обороны США. Сообщается, что поставка потребует направления в Грузию одного правительственного контрактника и двух представителей подрядчика.

Комментарий bmpd. Это первая предполагаемая поставка ПТРК Javelin в республику бывшего СССР, не являющуюся членом НАТО, и первая значительная продажа американского вооружения в Грузию со времен Пятидневной войны в августе 2008 года. По всей видимости, поставка будет произведена в счет американского финансирования.

Министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом 13 ноября 2017 года заявил, что в 2017-2018 годах военная помощь Грузии со стороны США превысит 100 млн долл. Cогласно Изории, с весны 2018 года должно начаться осуществление финансируемой США программы обучения вооруженных сил Грузии Georgia Defense Readiness Program (GDRP). Центральной частью этой программы является создание американской стороной на полигоне Вазиани нового Объединенного учебного центра вооруженных сил Грузии стоимостью около 70 млн долл.