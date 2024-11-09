"Янтарь" увяз в норвежском проекте



Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

Источник: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".Источник: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Завод не укладывается в сроки строительства траулеров-сейнеров

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" не справляется со сроками строительства головного траулера-сейнера SK-3101R "Ленинец", спущенного в пятницу на воду. Участники строительства испытывают трудности с согласованием технической документации в Российском морском регистре судоходства (РС), что затягивает сроки строительства. Проблема состоит в том, что адаптация проекта к российским требованиям изначально была поручена норвежскому проектанту Skipskompetanse, не имеющему опыта работы с регистром.

В конце прошлой недели головной траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец", строящийся в Калининграде на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу камчатского рыболовецкого колхоза им. Ленина, был торжественно спущен на воду. Как выяснил "Ъ", входящий в ОСК завод, строящий серию из трех судов, не сможет сдать их в изначально оговоренные с заказчиком сроки. Завод и заказчик испытывают трудности с согласованием проектной документации судна в постройке (ПДСП) с Российским морским регистром судоходства (РС).

На заводе утверждают, что с ПДСП проблем нет: в договоре с заказчиком оговорено параллельное строительство и согласование ПДСП с регистром по частям. "Та часть судна, которая построена и спущена на воду, согласована. Поэтому траулер-сейнер будет сдан вовремя, а разработка технической документации не потребует дополнительных вложений",- утверждают представители "Янтаря".

Однако, по словам сразу нескольких источников "Ъ" в отрасли, завод уже очень сильно отклонился от первоначального плана строительства. "Спущенный на воду корпус собирали 16 месяцев, тогда как обычно на строительство корпусов судов такого класса требуется семь месяцев. Кроме того, корпус спущен не до конца завершенным и почти без насыщения",- рассказал источник "Ъ" в отрасли. Другой собеседник отмечает, что корпус при всех задержках сварен очень качественно.

Причина лежит в неверно выбранной стратегии разработки технической документации. Заказчик купил концепт-проект малоизвестной даже в своей стране норвежской компании Skipskompetanse. Адаптацию проекта к условиям РС заказчик поручил той же компании, но она, не имея опыта работы с российскими требованиями, не справилась с доработкой. Завод при этом не несет ответственности за задержку сроков: согласно договору между колхозом и "Янтарем" ответственность за разработку ПДСП лежит на заказчике.

По словам собеседников "Ъ" в сфере проектирования, при использовании иностранного проекта заказчик может обезопасить себя от проблем при разработке документации. "Легче всего при использовании иностранного проекта заказать все у верфи: и переработку технического проекта, и разработку ПДСП, и рабоче-конструкторскую документацию (РКД), и оформление заявки в Росрыболовство на выделение квот. Тогда именно верфь будет выбирать российского проектанта и нести ответственность за качество работы",- отмечает собеседник "Ъ". Второй вариант - ставить перед иностранным проектантом жесткие условия по срокам адаптации, после чего передать проект верфи, а ПДСП и РКД заказать уже в России. В этом случае верфь будет нести ответственность только за постройку корабля.

В РС не ответили на вопросы "Ъ".

Герман Костринский