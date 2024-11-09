Французская бронированная машина TITUS на выставке Milipol 2017

На XX Международной выставке средств и систем безопасности Milipol 2017, проходящей с 21 по 24 ноября 2017 года в Париже, одним из центральных экспонатов стала небезынтересная французская бронированная машина TITUS (Tactical Infantry Transport and Utility System) с колесной формулой 6х6, разработанная компанией Nexter Systems. На выставке был представлен один из предсерийных образцов TITUS, эксплуатируемый антитеррористическим подразделением специального назначения RAID французской полиции.

Предсерийный образец бронированной машины Nexter TITUS с колесной формулой 6х6 в варианте ISV для сил внутренней безопасности, используемый антитеррористическим подразделением специального назначения RAID французской полиции, в экспозиции XX Международной выставки средств и систем безопасности Milipol 2017. Париж, 22.11.2017 (с) bmpd

Бронированная машина TITUS (ХР3) была разработана Nexter Systems в инициативном порядке и на собственные средства. Первый опытный образец был представлен в 2013 году в военном исполнении. По своей концепции машина TITUS представляет собой популярный в последнее время среди разработчиков тип своего рода гибрида "многосного" колесного бронетранспортера с машиной класса MRAP. Такая "гибридизация" позволяет минимизировать главный недостаток машин класса MRAP "традиционной" конструкции - их ограниченные тактическую подвижность и проходимость, делающие "обычные" MRAP'ы машинами, пригодными по сути для передвижения только по дорогам.

Бронированная машина TITUS выполнена на шасси Tatra Т815 в исполнении 6x6, с равномерно разнесенными по длине корпуса осями. В ходовой части использованы также элементы продемонстрированного в 2010 году Nexter бронетранспортера-демонстратора ХР2 с колесной формулой 6х6. В базовом варианте машина TITUS имеет массу пустой 17 тонн, однако в варианте с усиленным бронированием боевая масса вырастает до 23 тонн, что при наличии возможности несения до 4 тонн полезной нагрузки доводит максимальную боевую массу до 27 тонн. Машина имеет длину 7,55 м, ширину 2,55 м и высоту по крыше корпуса 2,73 м. Бронирование в базовом варианте соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2, но с установкой дополнительных модулей брони может быть усилено до уровня Level 4. Возможна установка специального комплекта PG Guard для защиты от РПГ. Противоминная защита декларируется на уровнях STANAG 4569 Level 4a и Level 4b, при этом разработанная Nexter запатентованная конструкция защиты корпуса SAFEPRO якобы обеспечивает выживаемость личного состава в машине при подрыве фугаса массой до 150 кг. Экипаж машины два или три человека, а вместимость десантного отделения - до 12 человек. Объем десантного отсека машины 14,4 куб метра, модульная конструкция корпуса позволяет легко создавать на базе TITUS машины различного назначения. Вне контура бронирования имеются дополнительные отсеки для размещения имущества либо груза общим объемом 4 куб. метра.

Шестицилиндровый дизельный двигатель Cummins в вариантах с мощностью от 440 до 580 л.с. и автоматическая трансмиссия Allison обеспечивают машине TITUS скорость хода по шоссе до 110 км/ч. Трансмиссия переключаемая, обеспечивающая отключение привода средней оси при движении по дорогам. Запас хода до 700 км. В военном исполнении машина может оснащаться различными дистанционно управляемыми боевыми модулями.

Второй опытный образец TITUS был изготовлен в варианте ISV - машины для сил внутренней безопасности. Два изготовленных затем предсерийных образца машины в этой версии были переданы Nexter для опытной эксплуатации французским правоохранительным органам - один антитеррористическому подразделению специального назначения RAID французской полиции (именно эта машина была представлена на Milipol 2017), а другой - бригаде быстрого реагирования BRI парижской полиции.

К 2017 году были построены еще два образца TITUS в предсерийном исполнении в военном варианте, в том числе один специально для демонстрации потенциальным заказчикам за рубежом. В 2016 году сообщалось, что машина TITUS выбрана для приобретения вооруженными силами Саудовской Аравии и Чехии, однако до настоящего времени известных твердых контрактов на ее закупку заключено не было.

Предсерийный образец бронированной машины Nexter TITUS с колесной формулой 6х6 в варианте ISV для сил внутренней безопасности, используемый антитеррористическим подразделением специального назначения RAID французской полиции, в экспозиции XX Международной выставки средств и систем безопасности Milipol 2017. Париж, 22.11.2017 (с) bmpd