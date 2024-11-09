ПСЗ «Янтарь» посетил посол Норвегии



Флаг калининградского судостроительного завода "Янтарь". Флаг калининградского судостроительного завода "Янтарь".

21 ноября на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) побывал с визитом чрезвычайный и полномочный посол Норвегии в РФ Лейдульв Намтведт. Его сопровождали представители норвежской промышленности.

На встрече с руководством ПСЗ «Янтарь» Лейдульв Намтведт заметил: «Мы знаем о вашем успешном сотрудничестве с нашей проектной фирмой Skipskompetanse AS. Его результатом являются строящиеся на заводе траулеры. Мы рады познакомиться с вашим заводом и заинтересованы в развитии и расширении сотрудничества между предприятиями России и Норвегии».

В рамках развития дальнейшего сотрудничества норвежские предприниматели презентовали специалистам «Янтаря» свои предприятия и продукцию судостроительной тематики, которую они выпускают. Стороны выразили надежду на взаимовыгодное партнерство при реализации новых проектов.

После этого гостям показали основные производственные площадки завода и строящиеся суда и рассказали об особенностях производственного процесса на «Янтаре». В завершение визита норвежская делегация посетила заводской музей.

Днём ранее состоялась встреча норвежского посла Лейдульва Намтведта с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, во время которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере судостроения. По итогам встречи глава региона подчеркнул, что с учетом программы обновления российского добывающего флота в рамках инвестиционных квот, возможностей судостроительного завода и опыта норвежской стороны в проектировании рыболовных судов открываются новые перспективы развития сотрудничества.

В настоящее время ПСЗ «Янтарь» строит три траулера-сейнера проекта SK-3101R, разработанного норвежской компанией Skipskompetanse AS. Церемония, посвящённая спуску на воду головного судна этой серии, траулера «Ленинец», состоялась на заводе 17 ноября 2017 г.