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Кабул не откажется от российских вертолетов, но будет покупать и американские

24.11.2017 Интерфакс-АВН 108 0
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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5 ВВС Афганистана.
Источник: globalmilitaryreview.blogspot.com

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кабуле не собираются отказываться от российских вертолётов, заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар.

"Говоря о вертолетах Ми-17, политика Афганистана заключается в том, что мы сохраним российские вертолёты. И будем сохранять двойную систему: мы будем покупать и американские вертолеты для того, чтобы общие усилия по борьбе с терроризмом опирались на поддержку как российской, так и американской техники. Речь не идёт о сотрудничестве с одной стороной в противоречие с другой", - сказал советник журналистам в Москве.

Он отметил, что вопрос о военном сотрудничестве обсуждался накануне в ходе встречи в Москве с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и государствами центральноазиатского региона. "Мы обсуждали этот вопрос вчера. Но хочу подчеркнуть, что эти вопросы были очень усложнены из-за неправильного цитирования в СМИ. Факты таковы, что США потратили сотни миллионов долларов на покупку российских вертолетов Ми-17 для Афганистана, что стало большим вкладом в повышение боеспособности афганских структур. И это был прекрасный пример сотрудничества между Россией и США по Афганистану. Мы надеемся, что подобное сотрудничество будет восстановлено между всеми важнейшими партнёрами", - добавил М.Х.Атмар, указав, что подобная система сотрудничества является наилучшей для Афганистана.

"Мы надеемся, что сотрудничество по Афганистану будет восстановлено и подобное напряжение снято. И это зависит от всех сторон, обе стороны должны работать конструктивно. У нас общий враг и общий вызов, который по отдельности мы не сможем победить. Поэтому в интересах всех сторон необходимо работать сообща", - отметил он.

"Я надеюсь, что в Афганистане Россия, США, западные страны, Китай и Центральная Азия имеют общие цели", - заключил М.Х.Атмар.

9 ноября и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил в Брюсселе, что его страна больше не намерена использовать российские вертолеты. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев раскритиковал это заявление, заявив, что отказ от использования российской техники нанесет ущерб афганским ВВС.

В конце сентября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва готова поставлять Афганистану вертолеты на коммерческой основе.

В марте Н.Патрушев и М.Х.Атмар провели переговоры, на которых обсуждались вопросы поставок Афганистану вертолетов, а также их ремонта и обслуживания.

В том же месяце в холдинге "Вертолеты России" сообщали "Интерфаксу-АВН", что для министерства обороны Афганистана подготовлены предложения по сервисному обслуживанию и ремонту российских вертолетов, в частности, ударных боевых Ми-24.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Продукция
Ми-17
Ми-24
Компании
Вертолеты России
Персоны
Патрушев Николай
Шугаев Дмитрий

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