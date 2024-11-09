Спецназ Росгвардии получил первую партию из 10 новейших броневиков "Патруль"



Защищенный автомобиль «Патруль».

Источник: www.business-gazeta.ru Защищенный автомобиль «Патруль».Источник: www.business-gazeta.ru

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Церемония передачи первой партии специальных бронеавтомобилей "Патруль", изготовленных по гособоронзаказу для войск национальной гвардии РФ, прошла в четверг в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Росгвардии.

"Первая партия из десяти "Патрулей" поступит на вооружение подразделений специального назначения, которые находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и вооруженной преступностью", - сообщили в пресс-службе.

В дальнейшем на платформе этих автомобилей будет создано семейство техники для подразделений связи, радиационной, химической и биологической защиты, медицинских и инженерных подразделений Росгвардии.

Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, принимавший участие в церемонии передачи броневиков, подчеркнул, что концепция технического оснащения Росгвардии нацелена на поиск оптимального варианта комплектования подразделений колесной техникой, в основе которого лежат унификация, ремонтопригодность и простота эксплуатации.

С.Меликов побывал на АО "Астейс", где провел рабочее совещание по вопросам реализации государственного оборонного заказа в интересах Росгвардии. На главном сборочном конвейере предприятия он ознакомился с последними новинками модельного ряда и организацией производства специальной техники, в том числе и автомобилями, созданными по заказу ведомства. Он дал высокую оценку характеристикам и возможностям новейшего бронеавтомобиля "Патруль", который в текущем году успешно прошел государственные испытания и был принята на снабжение войск национальной гвардии.

Полноприводный бронированный автомобиль "Патруль" рассчитан на размещение 10 военнослужащих. Его корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы, способной обеспечивать надежную защиту личного состава, узлов и агрегатов. Полная масса транспортного средства составляет 13,5 тонн, мощность двигателя - 260 л.с.