Судан договорился с Минобороны РФ о модернизации своих Вооруженных сил



Су-25 ВВС Судана. Фото: elhangardetj.blogspot.ru . Су-25 ВВС Судана. Фото: elhangardetj.blogspot.ru .

Президент Судана Омар аль-Башир также заявил о намерении усилить присутствие военных атташе

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Судан договорился с Минобороны России о содействии в модернизации своих Вооруженных сил, заявил президент этой страны Омар аль-Башир на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас сегодня состоялась очень хорошая встреча с министром обороны России. Мы сейчас запускаем большую программу переоснащения наших Вооруженных сил, и мы договорились с министром обороны России, что Россия будет оказывать в этом содействие. Мы хотим усилить присутствие военных атташе", - сказал президент Судана.

По его словам, Судан волнует ситуация в Красном море. "Мы считаем, что вмешательство США в эти вопросы также является проблемой. И мы также хотели бы этот вопрос обсудить с точки зрения использования баз на Красном море", - сказал Омар аль-Башир.

Он также выразил России благодарность за ту позицию, которую она занимает в международных вопросах. "Мы можем отметить большое совпадение позиций по большинству вопросов", - сказал президент Судана. Он осудил вмешательство США во внутренние дела других стран, отметив, в частности, что результатом вмешательства со стороны США стал распад Судана на два государства. "В итоге мы нуждаемся в защите от агрессивных действий США. Мы считаем, что то, что сейчас происходит в Сирии, - это последствия американского вмешательства. В результате в Сирии получилась такая катастрофа. Мы считаем, что если бы не российское вмешательство в Сирии, то эта страна была бы утеряна. В этой связи мы выступаем за развитие сотрудничества с Россией в разных сферах", - сказал аль-Башир.

По его словам, в частности, страна заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Россией, с учетом того, что оружие, которым располагает Судан, является оружием российского производства.