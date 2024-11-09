Начальник Генштаба ВС РФ не исключил сокращения российской военной группировки в Сирии



Валерий Герасимов.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Валерий Герасимов.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Так Валерий Герасимов прокомментировал последние заявления о разгроме террористов в арабской республике

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов не исключил сокращения российской военной группировки в Сирии.

"Наверное будет", - сказал он, отвечая на вопрос будет ли сокращаться российская группировка в Сирии на фоне последних событий.

20 ноября во время визита в Россию президента Сирии Башара Асада российский лидер Владимир Путин отметил, что операция против террористов в Сирии завершается. "До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко, - отметил Путин. - Но, что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается".