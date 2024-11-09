Путин: ОПК исполняет обязательства по выполнению гособоронзаказа



Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015.

Источник: Пресс-служба Президента России Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015.Источник: Пресс-служба Президента России

Президент также отметил стабильный спрос на российскую военную продукцию в мире

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. ОПК исполняет свои обязательства по выполнению гособоронзаказа. Об этом президент России Владимир Путин заявил, открывая заключительное совещание с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

"В целом можно отметить, что ОПК свои обязательства по гособоронзаказу выполняет", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что сегодняшнее совещание посвящено вопросам ресурсного обеспечения технического перевооружения вооруженных сил, анализу того, насколько успешно адаптируется ОПК и система военно-технического сотрудничества к текущим экономическим условиям. "Хочу отметить, что комплексная модернизация и перевооружение армии идут планомерно, предприятия ОПК оперативно решают наиболее острые производственные проблемы", - отметил российский лидер, подчеркнув, что проблемы всегда есть и будут, но важно на них своевременно реагировать.

По его словам, "нужно просчитать и риски от возможного применения имеющихся и появления новых внешних ограничений". "Важно продумать и заблаговременно принять необходимые меры, позволяющие отреагировать на подобную ситуацию, причем отреагировать быстро, с тем, чтобы никакого ущерба от этого возможного внешнего влияния не было", - сказал Путин.

Президент также отметил, что объем заказов на отечественную продукцию военного назначения не снижается, а ее поставки в 2017 году осуществлялись почти в 60 государств.

"В 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира, - сказал президент. - Что крайне важно, портфель заказов на отечественную продукцию военного назначения не снижается".

По словам Путина, постоянное совершенствование производимых вооружений и военной техники позволяет России удерживать ведущие позиции среди мировых экспортеров военной продукции, динамично развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. Он уточнил, что Россия поддерживает устойчивые контакты в сфере ВТС с 80 государствами.

Говоря о стабильности объема заказа, глава государства подчеркнул, что это в том числе результат своевременной финансовой и кредитной поддержки предприятий ОПК, а также других шагов государства по развитию этой сферы.