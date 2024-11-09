Путин поручил подготовить доклад о работе представителей ОПК в Сирии



В. Путин.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС В. Путин.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Президент России отметил, что такой анализ уже есть, но запросил дополнительные данные

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Минобороны и предприятия ОПК должны подготовить доклад о работе представителей оборонпрома в Сирии на месте применения систем вооружений. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании вопросам развития ОПК.

"Что касается проблемных вопросов. В этой связи просил бы Министерство обороны и ведущие предприятия отдельно проанализировать, такой анализ уже есть, но я просил бы дополнительно посмотреть и отдельно доложить, как работали представители нашей оборонной промышленности во время применения современных систем вооружений при проведении антитеррористической операции в Сирии", - сказал Путин.

"Хотел бы услышать на этот счет отдельный доклад. Но не сейчас и не здесь. Хочу посмотреть, как работали представители промышленности на месте в ходе применения новейших систем вооружения. Я знаю, что там работали не только представители условных ремонтных бригад, но именно конструкторские бюро, представители научных учреждений. Вот это все давайте еще раз проанализируем", - сказал Путин.

Он отметил, что их работа была интересной и своевременной, а также весьма эффективной. "Многое удалось поправить в ходе применения новейших систем вооружения в боевых условиях. Давайте на это посмотрим еще раз", - уточнил президент.