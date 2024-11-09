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Ту-22М3 ВКС России нанесли удар по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

24.11.2017 ТАСС 128 0
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Бомбардировщики Ту-22М3
Бомбардировщики Ту-22М3.
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Российская авиация продолжает оказывать поддержку сирийским правительственным войскам, которые ведут наступление на позиции террористов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 в четверг нанесли групповой удар по объектам террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"ВКС России продолжают оказывать авиационную поддержку сирийским правительственным войскам, которые ведут наступление на позиции ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) на востоке страны. 23 ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории России и преодолев расстояние более 2 тыс. км, поразили опорные пункты террористов в окрестностях населенного пункта Эль-Катья. "Кроме того, одиночные объекты точечно поразили прицельным бомбометанием экипажи бомбардировщиков Су-24 с аэродрома Хмеймим", - добавили в министерстве.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
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Су-24
Ту-22
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