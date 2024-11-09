Боевой танк-робот создадут на платформе "Армата"
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Танк Т-14 Армата.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Теоретические и экспериментальные работы по созданию боевого танка-робота на тяжелой гусеничной платформе "Армата" проводит "Уралвагонзавод". Об этом в четверг сообщил заместитель гендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов.
По словам замгендиректора "Уралвагонзавода", рассматриваются два аспекта: целесообразность разработки и экономическая возможность.
"Сегодня технологии продвинулись настолько и разработки в области робототехники идут вперед с таким темпом, что следует всерьез задуматься о роботах как о новом виде оружия", — цитирует заявление Халитова "Интерфакс".
Бронетехника на платформе "Армата", разработанной корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, бронированной ремонтно-эвакуационной машины и тяжелой боевой машины пехоты, в настоящее время проходит испытания, сообщает BFM.RU.
Халитов рассказал также, что с Министерством обороны заключен долгосрочный контракт на серийную поставку, которая будет осуществляться в ближайшие годы.
Как пишет военный эксперт "Известий", разработки дистанционно управляемых наземных боевых машин ведутся во многих странах, однако Россия стала одним из лидеров в этой сфере. Отечественные роботы уже используются в реальных боевых действиях.
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23.11.2017
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