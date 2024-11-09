ВМС Филиппин приняли на вооружение первый самолет TC-90 "Кинг Эйр"



Двухмоторный самолет TC-90 для Филиппин.

Источник: defence-blog.com Двухмоторный самолет TC-90 для Филиппин.Источник: defence-blog.com

ЦАМТО, 23 ноября. На военно-морской базе в Санглей Пойнт (провинция Кавите) 21 ноября состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС Филиппин самолета TC-90 "Кинг Эйр" производства компании Beechcraft.

Как сообщает Manila Bulletin со ссылкой на представителей командования ВМС, переданный Японией самолет расширит возможности морской авиации по ведению наблюдения за обстановкой на море, а также повысит уровень подготовки личного состава обращению с современным оборудованием. TC-90 позволит осуществить постепенный переход от устаревших морских патрульных самолетов BN-2 "Айлендерс" компании Britten Norman к более современным моделям.

Как сообщал ЦАМТО, 29 февраля 2016 года Япония и Филиппины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое предусматривает возможность поставки Маниле японской продукции и технологий оборонного назначения. В ходе прошедшего 25-27 октября 2016 года визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Японию был подписан меморандум о реализации (Memorandum of Implementation) программы предоставления в лизинг пяти самолетов TC-90, которые будут применяться ВМС Филиппин для наблюдения на море. Целью поставки является расширение возможностей ВМС Филиппин по ведению наблюдения в связи с ростом боевой мощи Китая в Южно-Китайском море.

По условиям, предложенным Японией, каждый из первых четырех самолетов TC-90 передается в лизинг по стоимости 7000 долл. в год. Стоимость лизинга пятого TC-90 составит всего 200 долл. в год. Таким образом, фактически самолеты передаются почти бесплатно – за 28200 долл. Обучение также будет проведено безвозмездно. Лизинговое соглашение будет обновляться ежегодно. Предполагается, что Филиппины будут эксплуатировать самолеты в течение 20 лет.

Первые два самолета TC-90 были переданы ВМС Филиппин в конце марта 2017 года. Как ожидается, три оставшиеся машины прибудут в страну в первом квартале 2018 года.