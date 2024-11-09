Радиотехнические полки ЗВО получили новейшие радиолокационные станции "Небо-УМ"



Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».

Источник: janes.com Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».Источник: janes.com

ЦАМТО, 23 ноября. В рамках гособоронзаказа два радиотехнических полка ЗВО, дислоцированных в Ленинградской области и Карелии, получили новейшие РЛС средних и больших высот дежурного режима "Небо-УМ".

"Небо-УМ" – дальнейшее развитие системы РЛС "Небо-У" с измененным составом оборудования, выполненным на новой элементной базе.

РЛС предназначена для наблюдения за воздушным пространством, обнаружения различных целей и определения их координат. Станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т.д.), так и баллистические (боевые блоки ракет) цели.

Аппаратура станции позволяет обнаруживать цель, определять ее координаты и государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение.

Личный состав расчетов радиолокационных станций и систем автоматизации прошел плановое переучивание на новые образцы техники и до конца года заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей на северо-западе России, сообщает пресс-служба Западного военного округа.