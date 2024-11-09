ВВС Тайваня в декабре официально примут на вооружение самолеты БПА P-3C "Орион"



P-3C ВМС Тайваня.

Источник: caeusa.cae.com P-3C ВМС Тайваня.Источник: caeusa.cae.com

ЦАМТО, 23 ноября. ВВС Тайваня в декабре планируют провести официальную церемонию ввода в боевой состав 12 приобретенных в США самолетов базовой патрульной авиации P-3C "Орион".

Как сообщает Focus Taiwan со ссылкой на заявление ВВС Тайваня, P-3C "Орион" предназначены для замены 11 противолодочных самолетов S-2T "Трэкер" (26 самолетов этого типа были закуплены в 1986 году). Время патрулирования S-2T составляет около 4 ч по сравнению с 12 ч у P-3C. Дальность полета P-3C – 2800 морских миль (5185 км) по сравнению с 450 морскими милями у S-2T.

Самолеты БПА необходимы Тайваню для выполнения задач морского патрулирования и разведки, командования и управления, борьбы с подводными лодками и надводными кораблями потенциального противника.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2007 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) МО США уведомило Конгресс о планируемой поставке Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" и проведении модернизации 12 избыточных самолетов БПА P-3C "Орион", поставке на запчасти еще трех самолетов P-3A, а также другого оборудования. Полная стоимость соглашения оценивалась в 1,96 млрд. долл.

ВС Тайваня получили первый самолет P-3C в сентябре 2013 года. К июлю 2014 года он был готов к выполнению задач и использовался в качестве учебной платформы. Поставка оставшихся самолетов была произведена с отставанием от первоначально согласованного графика.

Командование ВС Тайваня объясняет стремление повысить возможности по ведению воздушной разведки и противолодочной борьбы быстрыми темпами модернизации ВМС Китая, включая подводный флот. Для противолодочной борьбы также планируется использовать надводные корабли, авиацию и собственные подводные лодки.

Самолеты P-3C оснащены современными датчиками для обнаружения подводных лодок и различной полезной нагрузкой во внутренних отсеках и на подкрыльевых узлах подвески, включая торпеды и глубинные бомбы, что обеспечивает возможность поражения атомных подводных лодок на больших глубинах, а также надводных кораблей.