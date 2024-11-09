Переход на поквартальное авансирование ГОЗ позволил обеспечить равномерное использование бюджета
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Иллюстрация на тему "Гособоронзаказ".
Источник: Военное обозрение
ЦАМТО, 23 ноября. Осуществленный в 2016 году переход на поквартальное авансирование исполнителей ГОЗ в соответствии с производственно-технологическим циклом изготовления продукции позволил существенно оптимизировать расходование бюджетных средств на финансирование госпрограммы вооружений.
В частности, это позволило обеспечить равномерное использование бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию госпрограммы вооружения, снизить разрывы в доходах и расходах федерального бюджета и повысить ликвидность единого счета бюджета.
Данное решение стало результатом планомерно проводимой работы по жесткой авансовой политике в отношении организаций оборонно-промышленного комплекса, несвоевременно исполняющих взятые на себя обязательства по выполнению ГОЗ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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23.11.2017
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