В результате модернизации самоходной гаубицы "Мста-С" была увеличена ее скорострельность



Дивизионная самоходная гаубица 2С19М2 "Мста-С" калибра 152 мм.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС Дивизионная самоходная гаубица 2С19М2 "Мста-С" калибра 152 мм.Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 23 ноября. В ходе работ в рамках ГОЗ по ремонту и модернизации самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-С" были улучшены прицельная скорострельность (доведена до 10 выстр./мин.) и повышена точность наведения.

Орудие теперь может вести стрельбу в режиме огневого налета. Режим заключается в способности одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разными зарядами. Благодаря этому уменьшается время нахождения установки на огневой позиции.

В процессе модернизации изменения коснулись и эксплуатационных характеристик. Место механика-водителя теперь оснащено автоматизированным рабочим комплексом, позволяющим оперативно получать информацию о состоянии агрегатов силовой установки и ходовой части. Также специалисты оснастили боевую технику новыми средствами связи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.