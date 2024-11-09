Минобороны РФ заявило о скором завершении операции по уничтожению ИГ на востоке Сирии
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
В военном ведомстве отметили, что западный берег Евфрата в ближайшее время будет полностью освобожден правительственными войсками
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Западный берег Евфрата в ближайшее время будет полностью освобожден войсками Сирии, что позволит завершить операцию по уничтожению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на востоке страны, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Западный берег реки Евфрат в ближайшее время будет полностью освобожден правительственными войсками под командованием легендарного сирийского генерала Сухела, что позволит завершить операцию по разгрому остатков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) на востоке Сирии", - сказали в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России после освобождения от боевиков Бу-Кемаля продолжают вести успешные наступательные действия вдоль Евфрата.
"В рамках спланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Эль-Края. Отряды сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела при поддержке ВКС России осуществляют преследование и уничтожение групп террористов в районе долины Евфрата и развивают наступление вдоль ее [реки] западного берега", - сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что штурмовые отряды под командованием генерала Хасана Сухела сыграли важную роль в освобождении городов Алеппо, Дейр-эз-Зор, Меядин, Бу-Кемаль, а также десятков населенных пунктов в провинции Хомс и Хама. "В освобожденных ранее городах Бу-Кемаль, Меядин налаживается мирная жизнь. Генералом Сухелом организована доставка в город медикаментов, воды и продуктов питания. Подразделения под его командованием принимают активное участие в разминировании освобожденных городов", - добавили в министерстве.
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23.11.2017
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