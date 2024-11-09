Представители Минобороны РФ и ООН обсудили взаимодействие по доставке гумпомощи в Сирию
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Российские военнослужащие в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества российского ведомства Александр Кшимовский провел переговоры с заместителем генсека по гумвопросам Марко Лоукокой
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Представители Минобороны РФ и ООН обсудили в Москве вопросы взаимодействия по доставке гуманитарной помощи в зоны деэскалации и освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии. Об этом в четверг сообщили в российском военном ведомстве.
По данным Минобороны, 23 ноября состоялись консультации начальника Главного управления международного военного сотрудничества российского ведомства генерал-майора Александра Кшимовского и заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - координатора чрезвычайной помощи Марка Лоукока.
"В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также обсудили вопросы взаимодействия по доставке гуманитарной помощи в зоны деэскалации и освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии", - сообщили в Минобороны.
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23.11.2017
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