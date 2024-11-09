Первые всероссийские соревнования морских роботов могут пройти в ходе ВЭФ
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Демонстрация подводного робота в бассейне ДВФУ.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые всероссийские соревнования морских и подводных роботов могут пройти в ходе Восточного экономического форума осенью 2018 года во Владивостоке, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"Планируется, что масштабные соревнования по морской робототехнике пройдут осенью следующего года на острове Русский. Рассматривается вопрос об их проведении в ходе Восточного экономического форума", - сообщили в фонде.
В настоящее время проходит обсуждение состава участников соревнований, формирование программы и определение этапов подготовки. В частности, возможно разделение участников соревнований: например, промышленная секция (с участием разработчиков и производителей), студенческая, а также секция силовых ведомств. Как сообщалось ранее, в соревнованиях примут участие расчеты подразделений Минобороны, МЧС, Минобрнауки, ФСО и Росгвардии.
"Соревнования будут проходить по нескольким номинациям: на сегодняшний день это "телеуправляемые подводные аппараты", "автономные необитаемые аппараты", а также "безэкипажные катера", - уточнили в фонде.
При этом в ФПИ считают, что проведение соревнований всероссийского масштаба по морской робототехнике поможет выявить команды, способные решать сложные научно-технические задачи и в перспективе реализовать прорывные проекты.
"В декабре 2017 года организационный комитет соревнований утвердит положение и регламент их проведения, критерии отбора и требования к подводным аппаратам и безэкипажным катерам, а также объявит о начале приема заявок от участников. Все документы будут размещены на сайте ФПИ", - заключили в фонде.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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23.11.2017
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