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"Вертолеты России" передали медицинские Ми-8МТВ-1 для Коми и НАО

24.11.2017 АО «Вертолеты России» 130 0
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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередную партию медицинских вертолетов Ми-8МТВ-1. Две машины, оснащенные медицинским модулем, будут эксплуатироваться в республике Коми и Ненецком автономном округе.


Обе машины переданы заказчикам в рамках приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России. В ближайшее время вертолеты отправятся в места дислокации, где будут выполнять задачи по предназначению.


"В течение 2017 года "Вертолеты России" обеспечили досрочное изготовление и полностью исполняют обязательства по своевременной поставке медицинских вертолетов в интересах ГТЛК. В настоящий момент подписано постановление правительства РФ о выдаче субсидии на закупку санитарных вертолетов в 2018 году, и мы обсуждаем с ГТЛК заключение новых контрактов в рамках программы", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.


До конца 2017 года в рамках сотрудничества с Государственной транспортной лизинговой компанией осталось передать 6 вертолетов Ми-8, которые находятся на этапе технической приемки. Всего по контракту с ГТЛК в 2017 году "Вертолеты России" должны поставить 23 вертолета Ми-8 и 6 вертолетов "Ансат".


Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Россия
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Ансат
Ми-8
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Проекты
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