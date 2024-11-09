"Вертолеты России" передали медицинские Ми-8МТВ-1 для Коми и НАО
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Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал очередную партию медицинских вертолетов Ми-8МТВ-1. Две машины, оснащенные медицинским модулем, будут эксплуатироваться в республике Коми и Ненецком автономном округе.
Обе машины переданы заказчикам в рамках приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России. В ближайшее время вертолеты отправятся в места дислокации, где будут выполнять задачи по предназначению.
"В течение 2017 года "Вертолеты России" обеспечили досрочное изготовление и полностью исполняют обязательства по своевременной поставке медицинских вертолетов в интересах ГТЛК. В настоящий момент подписано постановление правительства РФ о выдаче субсидии на закупку санитарных вертолетов в 2018 году, и мы обсуждаем с ГТЛК заключение новых контрактов в рамках программы", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
До конца 2017 года в рамках сотрудничества с Государственной транспортной лизинговой компанией осталось передать 6 вертолетов Ми-8, которые находятся на этапе технической приемки. Всего по контракту с ГТЛК в 2017 году "Вертолеты России" должны поставить 23 вертолета Ми-8 и 6 вертолетов "Ансат".
Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.
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23.11.2017
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