Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Боевую эскадрилью истребителей Су-30СМ сформируют на западе России в 2018 году

24.11.2017 ТАСС 165 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Новые самолеты заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Боевая эскадрилья, вооруженная истребителями Су-30СМ, будет сформирована в Западном военном округе в 2018 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

Авиационное объединение получит истребители для формирования эскадрильи в Курской области от корпорации "Иркут". "Очередная партия самолетов уже принята на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части и подготовлена к перелету протяженностью более пяти тысяч километров", - сказали в пресс-службе. Новые самолеты заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.

В 2018 году в Западном военном округе запланировано формирование еще одной боевой эскадрильи, вооруженной истребителями нового поколения.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
Су-30
Компании
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.11 08:10
  • 49
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 24.11 08:03
  • 9
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 24.11 07:58
  • 6
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 24.11 07:52
  • 34
Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России
  • 24.11 07:48
  • 2
Разговор об «Эффективном производстве 4.0» в Сколково.
  • 24.11 07:42
  • 16180
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:57
  • 106
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.11 06:45
  • 3
«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276
  • 24.11 06:40
  • 57
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 24.11 06:22
  • 75
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 24.11 05:55
  • 17
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 24.11 05:54
  • 4
СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27
  • 24.11 05:29
  • 27
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 24.11 05:15
  • 2
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 24.11 05:14
  • 3
Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
другие обсуждаемые темы