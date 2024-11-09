Боевую эскадрилью истребителей Су-30СМ сформируют на западе России в 2018 году
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Истребитель Су-30СМ.
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Новые самолеты заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Боевая эскадрилья, вооруженная истребителями Су-30СМ, будет сформирована в Западном военном округе в 2018 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.
Авиационное объединение получит истребители для формирования эскадрильи в Курской области от корпорации "Иркут". "Очередная партия самолетов уже принята на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части и подготовлена к перелету протяженностью более пяти тысяч километров", - сказали в пресс-службе. Новые самолеты заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.
В 2018 году в Западном военном округе запланировано формирование еще одной боевой эскадрильи, вооруженной истребителями нового поколения.
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
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23.11.2017
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