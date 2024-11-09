Боевую эскадрилью истребителей Су-30СМ сформируют на западе России в 2018 году



Истребитель Су-30СМ.

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Истребитель Су-30СМ.Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Новые самолеты заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Боевая эскадрилья, вооруженная истребителями Су-30СМ, будет сформирована в Западном военном округе в 2018 году. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

Авиационное объединение получит истребители для формирования эскадрильи в Курской области от корпорации "Иркут". "Очередная партия самолетов уже принята на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части и подготовлена к перелету протяженностью более пяти тысяч километров", - сказали в пресс-службе. Новые самолеты заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.

В 2018 году в Западном военном округе запланировано формирование еще одной боевой эскадрильи, вооруженной истребителями нового поколения.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".